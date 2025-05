Guida autonoma: Fiat500 elettrica percorre 8 km sulla Milano Serravalle

Una Fiat500 elettrica e senza guidatore ha percorso circa 8 kilometri sulla Milano Serravalle, il tratto dalla stazione della metropolitana M2 di Famagosta fino alla zona di Cantalupa, punto di accesso all'autostrada A7. E' stato un test per la guida autonoma nell'ambito del progetto Serravalle Future Drive nato dalla collaborazione con il team AIDA (Artificial Intelligence Driving Autonomous) del Politecnico di Milano, con partner tecnico Fassina.

Il progetto è quello di una navetta a guida autonoma che mira a ridurre la congestione nelle aree cittadine e promuovere l'uso del trasporto pubblico, integrando soluzioni innovative con le infrastrutture esistenti. Il veicolo, equipaggiato con la tecnologia per raccogliere e analizzare dati i in tempo reale, ha affrontato in completa autonomia situazioni complesse come immissioni e uscite autostradali, in condizioni di traffico variabile.

"È una sfida pionieristica che Milano Serravalle ha voluto cogliere, consapevole dell'importanza strategica di integrare infrastrutture esistenti e innovazione per costruire una mobilità davvero intermodale, sostenibile e al servizio dei cittadini" ha commentato il presidente Elio Catania.