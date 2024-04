Re Carlo sta meglio: "Tornerà in pubblico martedì prossimo"

Re Carlo III, 75 anni, da mesi in cura per un cancro, tornerà presto ai suoi impegni pubblici, con i medici soddisfatti e "molto incoraggiati" dai suoi progressi. Lo ha annunciato Buckingham Palace smentendo quanto circolato su giornali britannici e americani che riportavano un pericoloso peggioramento delle condizioni del sovrano. Il primo impegno di Carlo III, ha dichiarato un portavoce, sarà martedì quando visiterà un centro per la cura del cancro accompagnato dalla regina Camilla, anche se non si tratta di un centro direttamente coinvolto nelle sue cure mediche. A giugno ospiterà anche una visita di Stato dell’imperatore e dell’imperatrice del Giappone. "Sua Maestà il Re tornerà presto ai compiti pubblici dopo un periodo di cure e recupero in seguito alla sua recente diagnosi di cancro. Per contribuire a celebrare questo traguardo, martedì il re e la regina effettueranno una visita congiunta a un centro per la cura del cancro, dove incontreranno medici specialisti e pazienti. Questa visita sarà la prima di una serie di impegni esterni che Sua Maestà intraprenderà nelle prossime settimane", ha dichiarato Buckingham Palace.