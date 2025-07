Il virus chikungunya è arrivato in Italia: sintomi e trasmissione. L’Oms: rischio di epidemia globale

Ginevra, 26 luglio 2025 – I primi casi italiani accendono i riflettori sul virus chikungunya. Martedì scorso l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha voluto alzare l’attenzione, segnalando un rischio di epidemia. Ma cos’è la chikungunya e perché se ne parla in questi giorni?

Il virus chikungunya: sintomi e trasmissione

La chikungunya è un’infezione trasmessa dalla zanzara Aedes (Aedes aegypti e Aedes albopictus, ovvero la zanzara tigre), generalmente diffusa nelle zone tropicali ma recentemente ‘migrata’ al Nord con il cambiamento climatico. Il contagio nell'uomo avviene attraverso la puntura di zanzare femmina infette. Non è possibile una trasmissione diretta da uomo e uomo.

La chikungunya si manifesta con febbre acuta seguita poi da poliartrite cronica che può persistere per mesi o anni ed essere grave e invalidante (fonte Manuale MSD). Altri sintomi sono mal di testa, dolori muscolari, gonfiore articolare. La morte è una conseguenza molto rara.

Diagnosi e cura

Il virus che veicola la malattia è a RNA, per rilevarlo negli uomini si procede a una tecnica di biologia molecolare chiamata RT-PCR (Reverse transcriptase–polymerase chain reaction). Dopo oltre una settimana dall’insorgenza dei sintomi si può ricorrere a test seriologici alla ricerca degli anticorpi specifici (IgM).

Non esiste una cura ma solo terapie di supporto. Fondamentale la prevenzione, con l’evitamento della puntura di zanzara. Negli Stati Uniti due anni l'U.S. Food and Drug Administration (FDA) ha approvato un vaccino.

La diffusione e l’epidemia di 20 anni fa

Il virus chikungunya è diffuso in Africa, India, Pakistan, Nepal, Guam, Sud-Est asiatico, Nuova Guinea, Cina, Messico, Sud e Centro America, isole dei Caraibi, Oceano Indiano e Pacifico, e aree circoscritte dell'Europa.

E’ proprio nell’Oceano indiano che 20 anni fa partì l’epidemia: dai piccoli territori insulari l’infezione si diffuse a livello globale arrivando a colpire quasi mezzo milione di persone. "Oggi l'Oms sta assistendo all'emergere dello stesso schema: dall'inizio del 2025, Reunion, Mayotte e Mauritius hanno riportato importanti epidemie di chikungunya. Si stima che un terzo della popolazione a Reunion sia già stata infettata", ha detto Diana Rojas Alvarez, esperta dell’Oms, citata da Reuters.

Come 20 anni fa, il virus si sta diffondendo in altri luoghi della regione, come Madagascar, Somalia e Kenya, e anche in Asia meridionale. Sono stati segnalati casi anche in Europa, "importati" dalle isole dell'Oceano Indiano, in particolare in Francia.

I casi nel Bolognese

Importato sarebbe il secondo caso di chikungunya isolato nel comune di Bentivoglio (Bologna). Il paziente è una persona rientrata da un viaggio in una zona a rischio. Viene considerato il ‘paziente zero’, ma il caso precedente, il primo, testimonierebbe che è già avviata una trasmissione locale. L’Asl ha attivato la profilassi con attività di disinfestazione e un piano di sorveglianza.

Francia a rischio epidemia

A preoccupare in particolare la situazione in Francia dove il 16 luglio scorso, l'ente sanitario francese (SPF), ha identificato 12 focolai di trasmissione. Circa trenta i casi stimati in totale. Ma le infezioni sono destinate ad aumentare. “Il numero di focolai mostra il rischio significativo di trasmissione autoctona di questi virus nella Francia continentale – ha avvertito l'agenzia in un rapporto settimanale citato da Le Monde –. Probabilmente saranno identificati altri casi, anche al di fuori delle consuete aree di trasmissione". Questo livello eccezionalmente elevato a inizio estate è dovuto in particolare all’epidemia che ha colpito le isole francesi dell’Oceano indiano Riunion e Mayotte negli ultimi mesi. Dalla primavera, le autorità sanitarie hanno registrato diverse centinaia di casi provenienti dalla Riunion, giunti in Francia.