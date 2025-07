Foto e video fake di Trump ed Epstein invadono i social: già milioni di visualizzazioni

Roma, 26 luglio 2025 – "Chi di spada ferisce, di spada perisce", recita un vecchio proverbio. Attualizzandolo si potrebbe dire: “Chi di Ai ferisce, di Ai perisce”. Così questa volta è toccato a Donald Trump finire nel mirino dell'intelligenza artificiale. Il presidente statunitense compare infatti in sette foto e un video falsi generati da quest'ultima insieme al finanziere Jeffrey Epstein mentre parlano con ragazze minorenni. Il materiale fake sta invadendo i social media e ha già accumulato oltre sette milioni di visualizzazioni, secondo quanto affermano i ricercatori della piattaforma NewsGuard che traccia la disinformazione online.

Il presidente statunitense Donald J. Trump gioca a golf durante la sua visita in Scozia (Ansa)

Uno di questi deepfake mostra Trump ed Epstein che guardano un gruppo di ragazze che ballano, mentre in sottofondo si sente la canzone 'Is it a Crime?' di Sade. E almeno altre due foto false mostrano la coppia di ex amici su un divano accanto a ragazze minorenni. Un'altra immagine (sempre artefatta) mostra l'attuale inquilino della Casa Bianca che balla con un'adolescente sull'isola privata del finanziere morto suicida in carcere nel 2019, mentre la didascalia recita: "Trump aveva 50 anni quando è stata scattata questa foto. Che tipo di uomo fa una cosa del genere?".

Le immagini e il video generati dall'intelligenza artificiale hanno totalizzato al momento oltre 7,2 milioni di visualizzazioni sui social media, secondo la stima di NewsGuard che dichiara di aver usato diversi strumenti di rilevamento – tra cui Hive e IdentifAI – per stabilire che il contenuto era stato creato utilizzando strumenti di intelligenza artificiale.

Secondo NewsGuard, non esistono foto o video autentici di Trump ed Epstein che interagiscono con ragazze minorenni. Il presidente Usa è stato fotografato fino all'inizio degli anni 2000 in diversi eventi sociali con Epstein e ha volato più volte sul suo jet privato, secondo i registri di volo pubblicamente disponibili. Tuttavia il suo nome non è mai stato associato ai crimini sessuali per i quali è stato indagato Epstein e condannata la sua fidanzata e complice Ghislaine Maxwell.

Trump giù nei sondaggi

Trump sta registrando alcuni dei più bassi indici di gradimento del suo mandato, con la percentuale del suo consenso che cala di oltre 9 punti anche per la gestione del caso Epstein. Secondo quanto riporta The Hill, citando il rapporto del Decision desk HQ (sito web americano specializzato nella comunicazione dei risultati elettorali negli Stati Uniti), il consenso del tycoon cala in particolare tra gli "indipendenti" (elettori che non aderiscono ufficialmente a nessuno dei due principali partiti politici statunitensi ndr,): solo il 29% di loro dice di approvarlo. Tra le cause principali ci sarebbero la persistente inflazione dovuta alla politica tariffaria, la percezione negativa delle politiche dell'immigrazione dopo l'ondata di retate e arresti da parte degli agenti dell'Immigration and Customs Enforcement (Ice) e, non in ultimo, il caso Epstein che sta suscitando forti reazioni negative anche da parte della sua base Maga.