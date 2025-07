Stato Palestinese Macron è solo. Riconoscimento, Europa divisa Cohn-Bendit: il sì indebolisce Hamas

Macron resta ancora solo. L’annuncio del riconoscimento della Palestina da parte del presidente francese non ha provocato un’ondata immediata di adesioni, anche se i suoi effetti, da qui a settembre (quando la decisione sarà ufficializzata all’assemblea Onu), potrebbero avere un’onda lunga. Giorgia Meloni ha messo in luce che a suo avviso “i tempi non sono maturi”. Frena anche il primo ministro britannico Keir Starmer che però è messo sotto pressione dall’interno del labour e da diversi ministri. Ben 220 deputati (inclusi anche alcuni conservatori) gli hanno chiesto di seguire Macron. Ma è attaccato anche, ovviamente, da sinistra dove deve fare i conti anche con la nascita della nuova formazione ’Your party’ guidata dall’ex leader dei laburisti Jeremy Corbyn che lo ha attaccato duramente, accusandolo di complicità con crimini contro l’umanità: “I bambini di Gaza muoiono non perché il mondo non possa aiutarli, ma perché il mondo si è rifiutato di aiutarli”. Secondo retroscena pubblicati dalla stampa britannica, Starmer non vorrebbe danneggiare i rapporti con gli Usa. Il primo ministro non è però rimasto con le mani in mano: si è sentito con Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz per affrontare le principali crisi internazionali. “Insieme, siamo determinati a far avanzare la pace e la sicurezza, con unità, coerenza e responsabilità”, ha detto Macron. Un plauso al presidente è arrivato da Le Monde, in genere poco tenero con lui: “La soluzione a due stati è la garanzia di un’irrimediabile sconfitta di Hamas”.

Campo profughi di Nuseirat

Parigi, 27 luglio 2025 – Se non ora, quando? Daniel Cohn-Bendit, 80 anni, storico leader dei Verdi al Parlamento europeo e scrittore di origine francese, ma cittadino tedesco, è convinto che l’annuncio del riconoscimento della Palestina da parte della Francia sia stato un passo non solo necessario, ma addirittura tardivo. Ed è una mossa che, soprattutto, potrebbe indebolire Hamas. Nei giorni scorsi Cohn-Bendit è stato chiaro sul ruolo del nostro Paese: “Anche l’Italia dovrebbe fare questa scelta”.

Cohn-Bendit, anche se era nell’aria da tempo, l’improvviso annuncio di Emmanuel Macron ha sorpreso un po’ tutti. Come mai il presidente francese ha scelto proprio questo momento per svelare le sue intenzioni?

“È un’iniziativa che cerca di sbloccare la situazione, diventata ormai insostenibile. Da un lato c’è il tentativo di genocidio del 7 ottobre 2023, dall’altro i crimini di guerra a Gaza. Urge trovare una via d’uscita per entrambe le parti”.

Secondo gli alleati più stretti, tra cui Regno Unito, Germania e Italia, il riconoscimento della Palestina è un obiettivo legittimo, ma non è il momento giusto.

“È da vent’anni che ripetiamo ‘non oggi’. Ma cosa significa? Perché? Certo, Hamas va condannato, ma bisogna dire chiaramente che vogliamo una soluzione e una prospettiva per i Palestinesi. E la miglior prospettiva è uno Stato palestinese. Dobbiamo negoziare con l’ANP, a Ramallah, per mettere nero su bianco che con il riconoscimento della Palestina, quest’ultima non riconosce solo lo Stato di Israele ma anche il suo bisogno di sicurezza. Bisogna sostenere la Palestina contro Hamas”.

In che modo questa mossa indebolirebbe Hamas? Israele sostiene l’esatto contrario.

“Perché il riconoscimento dello Stato di Palestina va nella direzione di rafforzare l’Autorità palestinese di Ramallah a discapito dei terroristi che ai due Stati non hanno mai creduto. Mostra ai Palestinesi che esiste ancora un’alternativa al terrorismo e alla distruzione di Israele”.

La Francia può quindi convincere gli altri Stati europei ancora tiepidi sull’idea di riconoscere la Palestina?

“Penso di sì: l’Inghilterra e alcuni Stati del Nord Europa ci stanno riflettendo. La Spagna, l’Irlanda, la Svezia e la Norvegia l’hanno già fatto anni fa. Ma si tratta soprattutto di mettere pressione affinché l’Unione europea chiarisca la sua posizione: difendere lo Stato di Israele ovviamente, ma allo stesso tempo sostenere con decisione la soluzione dei due Stati. E l’Europa deve premere chiaramente sul governo israeliano perché smetta di massacrare i civili a Gaza”.

Il riconoscimento europeo cambierebbe davvero qualcosa considerando che gli Stati Uniti sono contrari a questo scenario?

“Anche se il valore fosse solo simbolico, è meglio di niente. Aspettare gli americani è come aspettare Godot. E se tutto il mondo aspetta Godot, non si va da nessuna parte. È ora che l’Europa impari a non attendere gli Stati Uniti. Lo stesso discorso vale anche per l’Ucraina”.

Emmanuel Macron quindi ha fatto bene?

“Certo, ma non avrebbe dovuto aspettare così tanto! Io lo dico da 15 anni. Ora bisogna continuare a spingere e fare in modo che si arrivi a una coesistenza di due Stati. È l’unica soluzione in grado di dare una prospettiva di pace nella regione. Come noto quando nel 1947 le Nazioni Unite presentarono il Piano di partizione delle Palestina, i Paesi arabi lo rifiutarono. È stata un’occasione persa, ma il punto è sempre quello. Ora bisogna applicare il diritto internazionale e ribadire con chiarezza che solo il riconoscimento di entrambi gli Stati può portare alla pace”.