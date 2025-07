Guerra Thailandia Cambogia, Trump sventola i dazi per la pace: “Se combattete nessun accordo”. E subito Bangkok e Phnom Penh concordano un incontro

Roma, 26 luglio 2025 - Nella guerra tra Thailandia e Cambogia irrompe la concretezza economica di Donald Trump: "Se vi sparate non trattiamo sui dazi". Il presidente Usa ha minacciato di sospendere i negoziati sugli scambi commerciali avviati con Bangkok e Phnom Penh se i due Paesi non avessero trovato una soluzione al conflitto al più presto.

Dazi? Subito un contatto tra Bangkok e Phnom Penh

E poche ore dopo il tycoon ha ottenuto un risultato: "Entrambi vogliono un cessate il fuoco e la pace. E stanno anche cercando di tornare al tavolo del commercio con gli Stati Uniti, cosa che noi riteniamo inappropriata finché i combattimenti non si fermano”, ha scritto Trump, spiegando che dopo il suo intervento i due hanno concordato di incontrarsi. "Hanno una storia e una cultura lunghe e leggendarie. Si spera che andranno d'accordo per molti anni a venire. Quando tutto sarà fatto, e la pace sarà a portata di mano, non vedo l'ora di concludere i nostri accordi commerciali con entrambi!", ha concluso Trump.

Donald Trump

"Per coincidenza stiamo trattando i dazi con entrambi”

"Ho appena parlato con il Primo Ministro della Cambogia in merito alla fine della guerra con la Thailandia. Ora chiamerò subito il Primo Ministro ad interim della Thailandia per chiedere anch'io un cessate il fuoco e la FINE della guerra, che attualmente infuria. Per coincidenza, stiamo attualmente trattando scambi commerciali con entrambi i Paesi, ma non intendiamo concludere alcun accordo con nessuno dei due, se stanno combattendo", ha tuonato Trump sul suo profilo di Truth Social, sventolando i dazi come una bandiera di pace.

“Mi ricordano India e Pakistan”

"Sto cercando di semplificare una situazione complessa! Molte persone vengono uccise in questa guerra, ma mi ricorda molto il conflitto tra Pakistan e India, che è stato risolto con successo", ha rivendicato il numero uno della Casa Bianca.

Intanto sono saliti a 33 i morti totali per il conflitto al confine tra i due Paesi. Secondo i dati forniti dal Ministero della Difesa cambogiano il bilancio delle vittime è di 13 morti (di cui otto civili) e 71 feriti. Mentre da parte tailandese ci sarebbero 20 morti, di cui 14 civili. Un bilancio più grave degli scontri nelle stesse zone fra il 2008 e il 2011, in cui il numero totale delle vittime fu di 28.

Le forze thailandesi avanzano in Cambogia

Sul campo le forze thailandesi starebbero estendendo un'offensiva nell'entroterra cambogiano, ha dichiarato il tenente generale cambogiano Mali Socheat, secopndo cui le truppe thailandesi stanno utilizzando munizioni pesanti ed equipaggiamento militare, tra cui caccia F-16 e bombe a grappolo, per attaccare obiettivi civili, in aree della Cambogia anche al di fuori della zona contesa. Per contro il governo della Cambogia ha negato l'accusa di Bangkok di aver usato missili a lunga gittata negli scontri.

"Nessun intrigo familiare dietro al conflitto”

E l'ex primo ministro della Thailandia, Thaksin Shinawatra, ha negato l'esistenza di "intrighi familiari" dietro al conflitto con la Cambogia, rende noto il quotidiano Bangkok post, aggiungendo che secondo Shinawatra i militari devono "completare la loro missione" prima che possano avvenire dei colloqui di pace. Thaksin Shinawatra ha risposto così a chi sosteneva che c'era una disputa tra le due famiglie al potere nei due Paesi, gli Hun e gli Shinawatra, dietro al conflitto, e legata ai comuni interessi economici sulle risorse naturali del territorio.