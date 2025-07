Pesce scorpione a Palmi, il professore: “Siamo alla svolta negativa, espansione a ritmi velocissimi”

Catania, 26 luglio 2025 – Il pesce scorpione “è arrivato anche nella zona di Palmi, in Calabria, lo ha filmato e poi ucciso il subacqueo Luigi Nizzari, tra i referenti del mio progetto AlienFish”. Una scoperta importante perché fa capire quanto ormai sia diffusa la presenza di questa specie aliena invasiva, è la didascalia di Francesco Tiralongo che ci anticipa la notizia.

Francesco Tiralongo, professore all'università di Catania ed esperto di specie aliene (nel 2012 si è inventato il progetto AlienFish)

Tiralongo, docente all’Università di Catania, giovane professore che crede nel metodo del Citizien science, la scienza che progredisce con il contributo dei cittadini, è abituato ad arrivare in anticipo su quelle che poi diventano emergenze. Per dire, è stato così anche per il granchio blu. Da questa spinta è partito nel 2012 con il progetto AlienFish, cantiere trasversale che coinvolge docenti ma anche pescatori, subacquei e appassionati di mare, a ‘caccia’ di specie aliene che stanno conquistano i mari una volta temperati, a partire dal Mediterraneo, il più invaso al mondo.

Per dire: oggi mangiamo senza neanche farci caso la Triglia del Mar Rosso – altra presenza alloctona -, perché si confonde con quella di scoglio, così finisce nei mercati e da lì sulle nostre tavole. Insomma non solo granchio blu: gli invasori ci arrivano nel piatto, più o meno consapevolmente.

Professor Tiralongo, in quest’estate 2025 che cosa sta osservando, a che punto siamo? “Ci troviamo proprio in una fase di svolta negativa per la biodiversità ittica italiana. Siamo di fronte all'inizio di un’espansione rapida del pesce scorpione e del pesce coniglio scuro, almeno nel tratto orientale della Sicilia, presto molto probabilmente questa presenza coinvolgerà altre zone d'Italia. Sono entrambe specie lessepsiane, quindi arrivano da Suez, già un anno fa ne avevo parlato nel mio canale YouTube Ichthyo. Ma sta accadendo a ritmi che nemmeno io immaginavo così veloci”.

“In questa fase la temperatura favorisce le specie già presenti, prima passavano inosservate anche per la loro bassa densità, adesso stanno esplodendo dal punto di vista demografico. Vale per il pesce coniglio scuro (Siganus luridus) e per il pesce scorpione (Pterois miles), ma anche per il pesce palla maculato. Pochi giorni fa, in un video, con un collega medico che si occupa di emergenza, abbiamo parlato di quanto sia pericoloso consumare le carni del Lagocephalus sceleratus”.

Ma l’aggiornamento delle nuove specie è continuo. “Si è parlato molto della cosiddetta Triglia del Mar Rosso, in realtà ne era già arrivata un'altra, segnalata per la prima volta nel golfo di Catania nel 2017, l’Upeneus pori, la Triglia dalla coda striata, che si sta diffondendo piano piano, a ritmi meno veloci rispetto alle altre specie. Anche perché è più difficile da individuare e si confonde facilmente, ad esempio con la nostra triglia di scoglio o di fango. Mentre il pesce scorpione è talmente particolare che viene individuato immediatamente. Per cui possiamo dire con sicurezza che questo è il momento in cui quella specie si sta espandendo a macchia d'olio in tutta la costa ionica siciliana ma anche in Calabria e in Puglia”.

All’origine di questa diffusione c’è l'aumento di temperatura dell'acqua? “Questa non è la causa di per sé – corregge Tiralongo -. Dobbiamo comprendere un elemento di base: le specie aliene arrivano sempre a causa dell'uomo, in modo volontario o involontario, con azioni dirette o indirette. Penso al canale di Suez ma anche alle acque di zavorra delle navi, al fouling delle imbarcazioni, cioè a tutte quelle incrostazioni che crescono sulle carene e sono un vettore per alghe e piccoli invertebrati. All’arrivo queste specie termofile, che amano le acque calde, trovano un ambiente adatto alle loro esigenze. Ma torniamo al canale di Suez, aperto nel 1869. Non è che nei primi decenni abbiamo assistito a questa invasione, perché il Mediterraneo era temperato, non così caldo come oggi. Le specie del Mar Rosso, allora, non riuscivano ad adattarsi alle acque relativamente fredde del nostro mare. Oggi questa barriera termica sta venendo meno e quindi sta aumentando il flusso di ingresso degli alieni, che riescono a scansare gli animali autoctoni, dal punto di vista ecologico, soprattutto quelli che preferiscono le acque più fresche. La sardina, ad esempio, è sicuramente una specie in sofferenza perché non ama le acque troppo calde”.

Segnalazioni e pericolo sanitario. Quali sono gli avvertimenti da dare? “Le punture del pesce scorpione e del pesce coniglio, che hanno aculei veleniferi, possono provocare punture molto dolorose. Non parliamo di effetti letali ma di casi che possono richiedere ospedalizzazione e trattamenti specifici. E poi purtroppo nel Mediterraneo si sono verificati una trentina di casi letali dovuti all'ingestione del pesce palla maculato. Quelle carni sono potenzialmente mortali. Per fortuna nel nostro Paese ancora non ci sono stati episodi, facciamo campagne mirate, cerchiamo di sensibilizzare. Non solo: va anche detto che gli italiani sono meno propensi a consumare un pesce diciamo strano”.