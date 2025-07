La mossa di Astronomer: Gwyneth Paltrow per rimediare ai ‘danni’ fatti dalla kiss-cam di Chris Martin

Roma, 26 luglio 2025 - Astronomer, azienda diventata famosa per aver 'spinto alle dimissioni' due suoi dirigenti, l'amministratore delegato Andy Byron e la responsabile delle risorse umane Kristin Cabot, pizzicati come amanti clandestini da una kiss-cam a un concerto dei Coldplay, sta cercando di riabilitare l'immagine e per farlo ha piazzato un colpo a sorpresa: Gwyneth Paltrow sarà la sua testimonial.

Una mossa mediatica, visto le abilità della pluripremiata attrice nel relazionarsi col pubblico, e forse anche perché è l'ex moglie di Chris Martin, frontman proprio dei Coldplay, nonché regina dell'"uncoupling", termine coniato per il loro amichevole divorzio nel 2014.

Gwyneth Paltrow testimonial di Astronomer

Gwyneth è apparsa ieri sorridente sui social, spiegando: "Grazie per il vostro interesse per Astronomer. Ciao, sono Gwyneth Paltrow. Sono stato assunta su base molto temporanea per parlare a nome degli oltre 300 dipendenti di Astronomer".

"Astronomer ha ricevuto molte domande negli ultimi giorni", ha sottolineato l'attrice, "e volevano che rispondessi a quelle più frequenti". E lo ha fatto, più o meno visto che ha deviato abbastanza dalle questioni poste, ma sempre con un irresistibile sorriso e la sua ironia, evitando esplicitamente le più dirette sul caso mediatico, ma rassicurando gli utenti sull'affidabilità di Astronomer.