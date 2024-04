Tornado nel Nebraska, le immagini sono impressionanti. Il video

Roma, 27 aprile 2024 – Sono immagini impressionanti quelle che giungono da Lincoln, capitale dello Stato americano del Nebraska, colpita da un gigantesco tornado. La polizia ha lanciato una allerta invitando la popolazione a rimanere chiusa in casa nel momento del passaggio della tempesta.

Tornado negli Usa (X)

Nelle ultime ore i tornado si sono abbattuti anche sugli Stati del Texas e Iowa, causando danni e almeno 3 feriti. Ma il maltempo si va intensificando al centro degli Stati Uniti e oggi dovrebbe essere la giornata peggiore, secondo il servizio meteorologico nazionale americano, che ha ricevuto almeno 42 segnalazioni di tornado dal pomeriggio di ieri.

Intanto si fa già la conta dei danni. Il passaggio della tempesta ha distrutto i sobborghi di Omaha, in Nebraska, con danni a centinaia di case, strutture e terre coltivate. "Alcune case sono state spazzate via", ha detto Thomas Hinterdorfer, cacciatore di tempeste, alla Cnn. Video e foto dei danni sono diventate virali sui social. L'aeroporto di Eppley a Omaha, il più grande della regione, è stato brevemente chiuso per valutare i danni.