The Family, curiosità sulla nuova soap turca di Canale 5

È innegabile e sotto gli occhi di tutti come la programmazione di Canale 5, insieme ai talent/reality show e ai programmi condotti e prodotti da Maria De Filippi, abbia trovato un nuovo pilastro nel suo palinsesto: le soap turche. Se prima a far salire lo share erano soap opera spagnole come “Il segreto”, a trionfare negli ultimi anni sono le produzioni turche, in prima linea titoli come “Terra amara” (che ha anche avuto diversi appuntamenti in prime time e l’epilogo in una sabato sera di Canale 5). Tra le scommesse più recenti c’è anche “The Family”, in grado di conquistare e interessare il bacino di pubblico della rete Mediaset.

The family, notizie e curiosità sulla soap turca

La serie “The Family” è l’adattamento in salsa turca del cult “I Soprano”, ovviamente con le doverose modifiche del caso, per renderlo un prodotto più “soap”. In Italia è stato trasmesso da Canale 5 a partire dallo scorso 8 luglio. Nella programmazione turca, gli episodi di The Family sono, in totale, 30 (13 per la prima stagione, 17- invece - per la seconda), dalla durata ciascuno di 120 minuti circa. Per quanto riguarda il palinsesto italiano, invece, gli episodi sono 95 (40 per la prima stagione, 55 per la seconda), e durano 45 minuti. In Turchia è stata trasmessa a partire dal mese di marzo 2023 fino a gennaio 2024. Il protagonista di “The Family” è Kivanc Tatlitug, noto al pubblico italiano grazie alle serie tv “Brave and beautiful” e “La ragazza e l’ufficiale”. Nella soap interpreta il ruolo di Aslan Soykan, membro di un clan molto potente che, dopo la morte del padre, si trova ad assumere il ruolo di capo famiglia. L’uomo si ritrova a dover gestire tutti gli affari che spesso hanno contatti anche nell’illegalità e in traffici illeciti.

Circondato dal successo e dal lusso, sotto l’aria del duro e del cinico nasconde una profonda sofferenza motivata dalle pressioni cui è sottoposto. La sua vita cambia quando, durante un viaggio in aereo, incontra Devin (Serenay Sarikaya), una psicologa forte e tenace che sta cercando di superare un passato complicato. Tra i due scatta un colpo di fulmine immediato ma per vivere alla luce del sole e serenamente il loro amore dovranno affrontare e superare numerosi ostacoli. Nemico principale della coppia è Hulya, la madre di Aslan, che tenterà in ogni modo di separarli, considerando Devin una minaccia per le persone a lei care. Devin, intanto, deve gestire il rapporto con la sorella Yagmur, tossicodipendente e affetta da disturbo borderline della personalità, mentre la madre Nese è bipolare. Se attualmente, nel periodo estivo, “The Family” va in onda dal lunedì al venerdì nel pomeriggio di Canale 5, a partire da settembre, con il ritorno della programmazione classica, la soap opera si interromperà. Secondo quanto emerso, sarà trasmessa tutta la prima stagione in tv mentre gli episodi successivi, quelli che includono la seconda stagione e l’epilogo, sarà resa disponibile su Mediaset Infinity, così come era già successo in passato con “My Home My Destiny” l’estate scorsa.