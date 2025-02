'Mare Fuori 5': “Un ritorno alle origini”. In arrivo anche un prequel su Rosa Ricci

“Due piccolissime notizie”. Le descrive così le novità relative al futuro di Mare Fuori il produttore di Picomedia Roberto Sessa. Novità che “piccolissime” non sono. “Finalmente faremo un film da questa serie”, svela. “È un prequel scritto da Maurizio Carredu insieme a Luca Infascelli. La regia sarà di Lyda Patitucci. Il titolo è “Io sono Rosa Ricci”. Racconteremo cos'era la vita di questa giovane ragazza prima che entrasse nell'IPM. Ci sarà Raiz, e da lì si svilupperà la storia. Lo gireremo prima dell'inizio della sesta stagione che entrerà in produzione a metà giugno e dovrebbe essere in sala entro la fine dell'anno». La seconda novità è che dal 20 aprile le prime quattro stagioni saranno disponibili in contemporanea in tutto il mondo su Netflix. “È un test molto importante, non soltanto per quello che abbiamo fatto ma anche per quello che probabilmente andremo a fare”.

E mentre ancora non si hanno notizie certe di adattamenti stranieri, il quinto capitolo della serie realizzata in co-produzione Rai Fiction e Picomedia si appresta a fare il suo debutto in prima serata su Rai 2 dal 26 marzo (i primi 6 episodi dal 12 marzo su RaiPlay, l’intero box set dal 26 marzo). “Dopo un paio di stagioni più incentrate sull'amore con la storia meravigliosa tra Rosa e Carmine, abbiamo pensato che questo potesse essere l'anno giusto per tornare un po' a quelle che erano le origini”, spiega lo sceneggiatore Careddu.

Al centro del racconto l’adolescenza e tutte le scoperte che caratterizzano questa età. “Quello che mi piace dell'idea di questa quinta stagione è che i personaggi si sono un po' staccati dalle loro relazioni e hanno iniziato ad avere a che fare con loro stessi”, afferma il regista Ludovico Di Martino che ha anche parlato delle difficoltà incontrate. “Ho avuto paura perché raccontare le storie di questi ragazzi non è facile. C'era l'intento di farlo con un pizzico di aderenza in più alla realtà. Mi ha permesso di cercare di capire cosa provano questi ragazzi che, purtroppo, vengono sempre più lasciati a loro stessi. Hanno bisogno di un supporto dello Stato e degli educatori. Nell'ultimo anno ci sono dei dati molto preoccupanti, le presenze aumentano. Con il decreto Caivano c'è stato un aumento del quasi 50% che non corrisponde all'aumento dei reati. Il sistema rischia di essere sempre più punitivo che rieducativo”.

Cuore di questa stagione Rosa Ricci, interpretata da Maria Esposito, decisa a portare avanti l'eredità criminale di suo padre. “Il mio personaggio è molto più solo. In questa solitudine diventa più donna e trova delle risposte devastanti. Le stesse che la rendono viva”, spiega l'attrice anche protagonista del musical tratto dalla serie e autrice di un libro, “Una luce ai tre vicoli”, in cui racconta com'è cambiata la sua vita dopo il successo travolgente che le ha regalato entrare nel cast della fiction. In attesa di scoprire le new entry di “Mare Fuori 5” si pensa già al futuro della serie. “Ha la fortuna di essere un'arena di racconto che può andare avanti per diverse stagioni. Chi deciderà se saranno tante sarà il pubblico e il nostro partner che è Rai Fiction”, commenta Sessa. “È una serie fortunata, ma andare avanti dipende molto dalla nostra capacità di continuare con serietà e scrupolo. È un'arena dove c'è gente che va e gente che viene. Una parte di questi ragazzi probabilmente tra qualche tempo non ci sarà più, ma ce ne saranno di nuovi. Sono le dinamiche del carcere. Non ci spaventa, sappiamo come affrontarle”.