I film da vedere a marzo al cinema

Sono già stati annunciati alcuni titoli interessanti in arrivo nelle sale cinematografiche nel mese di marzo 2025. In arrivo pellicole italiane e anche internazionali, con vari generi pronti a soddisfare la più ampia platea possibile. A seguire potete leggere alcune uscite in arrivo nelle prossime settimane.

Mickey 17

Tratto dall’omonimo romanzo uscito nel 2022 il film vede come protagonista principale Robert Pattinson nei panni di Mickey Barnes, un impiegato usa e getta, un elemento "sacrificabile" della sua azienda, mandato in avanscoperta sul pianeta ghiacciato Niflheim per una futura colonizzazione. Ogni volta che Mickey muore, un nuovo clone viene rigenerato tramite una stampante 3D, mantenendo intatti i suoi ricordi.

L’orto americano

Con la regia di Pupi Avati, al centro della storia troviamo un giovane instabile che si innamora di un'ausiliaria militare americana al primo sguardo. Un anno dopo, si trasferisce nel Midwest americano per scrivere il suo romanzo, accanto alla casa dell'anziana madre dell'ausiliaria. Di notte sente delle urla misteriose dalla casa accanto, separata solamente da un orto. Gli attori protagonisti sono Filippo Scotti e Rita Tushingham.

La città proibita

La storia racconta dell'incontro tra Marcello, il figlio di un proprietario di un ristorante pieno di debiti di cui si è persa qualsiasi traccia e che cerca di portare avanti con l'aiuto della madre Lorena, con la misteriosa Mei, una ragazza giunta nella capitale per ritrovare la sorella, anche lei scomparsa. Una commedia ricca d’azione che unisce diversi generi e vede tra i protagonisti Yaxi Liu, Enrico Borello e la partecipazione di Sabrina Ferilli.

Gioco pericoloso

Ritorno al cinema nel ruolo di attrice per Elodie che veste i panni di Giada, una ballerina talentuosa che sta per affrontare il suo primo spettacolo da protagonista. La sua vita sentimentale la vede accanto a Carlo (interpretato da Adriano Giannini), uno scrittore maturo e affermato con il quale ha un rapporto complice. L’equilibrio è messo in crisi dall’arrivo di Peter Drago (Scarpetta), un giovane artista in ascesa nel mondo dell’arte contemporanea. Se lui e Carlo sembrano legare, la più turbata è Giada, che pare custodire un passato che vuole tenere segreto.

Biancaneve

Dopo mesi e mesi di rinvio, arriva nei cinema il live action della celebre fiaba con protagonisti Rachel Zegler, Gal Gadot e Patrick Page. Braccata dalla matrigna invidiosa e malvagia, Biancaneve unisce le forze con i minatori e un gruppo di ribelli per trovare la forza e il coraggio di contrastare la Regina Cattiva e diventare il leader di questa terra un tempo gioiosa e prospera.

The Monkey

Tratto da un racconto di Stephen King, la pellicola vede al centro della trama due fratelli che, da ragazzi, trovano per caso un giocattolo vintage appartenuto al padre nella soffitta, una vecchia scimmietta meccanica che suona dei piatti. Dopo questo ritrovamento, Hal e Bill sono testimoni di una serie di delitti efferati che sembrano essere collegati proprio all'inquietante giocattolo. E per loro è giunto il momento di liberarsi dell’oggetto una volta per tutte, come erano convinti di aver già fatto in passato.