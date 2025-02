Pulse, anticipazioni sul nuovo medical drama di Netflix

Roma, 27 febbraio 20205 – E’ la nuova serie tv in arrivo su Netflix a partire dal 3 aprile 2025. A febbraio 2024 è stato annunciato che Netflix aveva ordinato il progetto creato da Zoe Robyn che ricoprirà anche il ruolo di showrunner e produttrice esecutiva insieme a Carlton Cuse. Ecco, a seguire, tutte le anticipazioni.

La trama e il cast di “Pulse”, la serie Netflix in arrivo il 3 aprile 2025

Ecco la trama ufficiale di “Pulse”, la nuova serie in arrivo sulla piattaforma streaming: “Mentre un uragano si dirige verso il centro traumatologico di primo livello più affollato di Miami, la dottoressa Danny Simms (Willa Fitzgerald), specializzanda al terzo anno, viene inaspettatamente promossa e l’amato capo degli specializzandi, il dottor Xander Phillips (Colin Woodell), viene sospeso. Tra l’aggravarsi della tempesta e un’ondata di emergenze mediche, l’ospedale si ritrova isolato, e Danny e Phillips devono riuscire a lavorare insieme, nonostante inizino a trapelare i dettagli di una loro storia d’amore clandestina e travagliata. Gli altri membri del pronto soccorso dovranno affrontare sia le conseguenze della relazione tra i due che le proprie sfide, personali e professionali, con la consapevolezza che la posta in gioco è la vita. Perché, per questo gruppo di medici, salvare la vita dei pazienti è spesso meno complicato che vivere la propria”. Un titolo che promette, almeno dalla trama, un mix di azione e dramma, tra intrighi ed eventi naturali che mettono a rischio la vita dei protagonisti. In totale saranno 10 gli episodi che compongono la prima stagione della serie tv. Willa Fitzgerald interpreta il ruolo di Danielle “Danny” Simms, specializzanda al terzo anno in medicina d'urgenza al Maguire Hospital di Miami mentre Colin Woodell veste i panni di Xander Phillips, primario di medicina d'urgenza al Maguire Hospital. Willa Fitzgerald è diventata inizialmente famosa grazie al ruolo da protagonista come Emma Duval in “Scream”, prodotta da MTV. Ha interpretato l'allenatrice di cheerleading Colette French nella serie televisiva drammatica “Dare Me” e l'agente Roscoe Conklin nella serie televisiva “Reacher” disponibile su Prime Video. I suoi altri ruoli degni di nota includono la serie televisiva Alpha House di Amazon Studios, la serie drammatica Royal Pains di USA Network, la miniserie horror di Netflix “La caduta della casa degli Usher” e il ruolo principale nel film thriller “Strange Darling”. Nel 2025 sarà presente nella pellicola “Alarum”, recitando accanto a Scott Eastwood e Sylvester Stallone. Colin Woodell, invece, ha conosciuto la fama per aver interpretato Winston Scott nella miniserie “The Continental” (uscita nel 2023). Ha anche vestito i panni di Buckley nella serie “L’assistente di volo” (2020) e Matias nel film horror del 2018 “Unfriended: Dark Web”. Altri ruoli televisivi includono Rick Betancourt in “The Purge” e Aidan in “The Originals”. L’attore vanta anche una solida carriera teatrale nella produzione del 2019 del Second Stage Theater di Dying City di Christopher Shinn e, precedentemente, era stato scelto per il ruolo di Edmund Tyrone in Long Day's Journey Into Night a Los Angeles.