Kate Middleton ‘costretta’ a rivelare il tumore. “Qualcuno era pronto a vendere l’informazione ai media”

Londra, 2 aprile 2024 – Se l’annuncio della diagnosi di tumore di Kate Middleton ha arrestato le speculazioni relative alle condizioni di salute e alle reali motivazioni dietro alla sua assenza, ci si interroga ora sulle circostanze della rivelazione. In molti hanno pensato che le tempistiche del video-annuncio servissero per ‘preparare’ i britannici all’inaspettata assenza della principessa alla tradizionale messa pasquale a Windsor, ma stando a quanto rivela il Daily Mail, le ragioni sarebbero ben diverse. C’è chi sarebbe stato pronto a diffondere la notizia della malattia della futura regina nel giro di poche ore. Kensington Palace ha quindi scelto di correre ai ripari, permettendo alla diretta interessata di parlare della propria condizione.

Kate 'costretta' a rivelare la sua malattia

Poco tempo prima della registrazione del video – pubblicato il 22 marzo – il Palazzo avrebbe ricevuto la telefonata di una non meglio precisata persona che avrebbe posto ‘domande scomode’ sul tumore della principessa, di cui erano ufficialmente informati solo i medici della London Clinic, i famigliari, pochi cari e gli ufficiali di corte. Il rischio era elevato: la stessa persona avrebbe potuto contattare i media, che avrebbero svelato a loro volta la malattia al pubblico nonostante la delicatezza dell’argomento.

Ma se già da diversi giorni prima dell’annuncio ufficiale si parlava di una potenziale fuga di informazioni dall’ospedale londinese per mano di alcuni dipendenti, il Mail non è certo che la soffiata provenisse da lì. “Qualunque sia la ragione, il plauso universale riversato su Kate ha confermato che si trattava della decisione giusta”, ha commentato Ephraim Hardcastle, l’identità segreta che segue i reali per conto della testata britannica.

L’ultima apparizione ufficiale di Kate Middleton risale al dicembre 2023: il mese successivo è stato rivelato che la principessa si sarebbe sottoposta a un’operazione addominale, la cui convalescenza sarebbe durata fino a Pasqua. Tuttavia, dopo l’annuncio del tumore e la necessità di una chemioterapia preventiva, probabilmente si protrarrà più a lungo. Anche re Carlo III si sta sottoponendo alle cure per un cancro diagnosticatogli lo scorso febbraio.