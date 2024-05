Truppe e tank verso Rafah: “Sono abbastanza per un attacco su vasta scala”. Ok di Biden alla vendita di armi a Israele per 1 miliardo

00:38

Gantz sente Sullivan: "Aumentare la pressione su Hamas"

Il ministro del gabinetto di guerra israeliano Benny Gantz ha parlato ieri sera al telefono con il consigliere per la sicurezza nazionale americano degli Stati Uniti Jake Sullivan, atteso in Arabia Saudita e Israele nel fine settimana. Lo rende noto lo stesso Gantz, in un post sul suo account X. Nella chiamata il ministro israeliano ha sottolineato "l'imperativo di aumentare la pressione internazionale su Hamas oltre a continuare con quella militare per garantire un accordo per la restituzione degli ostaggi e rimuovere la minaccia" del movimento islamista al potere nella Striscia di Gaza. Gantz aggiunge di aver discusso con Sullivan anche degli sforzi degli Stati Uniti di mediare un accordo di normalizzazione tra Israele e Arabia Saudita, espandendo "l'alleanza regionale dei moderati" e la gestione postbellica dell'enclave palestinese.