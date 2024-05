Slovacchia, attentato al premier Fico: è in pericolo di vita. Aggressore arrestato

Roma, 15 maggio 2024 - Attentato contro il primo ministro slovacco Robert Fico, ferito da colpi di armi da fuoco: l'aggressore è stato arrestato. Il primo ministro è stato portato in ospedale, dopo essere stato colpito da “3-4 colpi all’addome, al petto e a un arto”. Il premier è in pericolo di vita: le sue condizioni vengono giudicate “molto gravi” e al momento Fico è in sala operatoria. "Lotta tra la vita e la morte”, fa sapere il governo slovacco.

Il primo ministro slovacco è stato ferito in una sparatoria davanti alla Casa della Cultura, dove si riuniva il governo, ad Handlova, circa 200 chilometri dalla capitale Bratislava.

La mappa

L'attentatore ha 71 anni

Secondo i testimoni presenti sul posto, il premier si è avvicinato alle persone che lo salutavano e poi sono stati sparati diversi colpi. Fico è caduto a terra. Il presunto aggressore è stato preso e arrestato dalla polizia: è stato identificato come il 71enne Juraj C. Si era nascosto tra la folla radunata davanti all'edificio dove stava parlando il primo ministro, ed è stato fermato da alcuni passanti e dalle forze di sicurezza.

La polizia ha transennato la zona, il centro culturale è stato evacuato. La sicurezza si è occupata della sicurezza degli altri membri del governo.

Il premier Fico (a destra) raggiunto da colpi di pistola. L'aggressore arrestato (foto a sinistra)

Gli spari e il trasferimento in elicottero

L'aggressione è avvenuta alla fine di una riunione del governo ad Handlova. Secondo quanto riferito dal quotidiano locale Dennik, Fico è uscito a salutare la folla quando sono stati sparati dei colpi d'arma da fuoco. Una testimone oculare ha visto ferite al petto e alla testa.

"Ho sentito tre o quattro spari - ha raccontato un giornalista che ha assistito all'accaduto -. Ho visto Fico sollevarsi da terra. L'assassino è stato successivamente bloccato”.

"Oggi R. Fico è stato vittima di un attentato. Gli hanno sparato più volte ed è attualmente in pericolo di vita. È stato trasportato in elicottero a Banská Bystrica, perché il trasporto a Bratislava richiederebbe troppo tempo a causa della necessità di un intervento urgente. A decidere saranno le prossime ore”, si legge in un aggiornamento postato sulla pagina Facebook del premier slovacco.

Le reazioni di condanna

La presidente slovacca, Zuzana Caputova, "condanna fermamente l'attacco" al primo ministro, Robert Fico. Lo ha detto il portavoce del capo di Stato Martin Strizinec.

Anche il primo ministro ceco Petr Fiala si è detto ''scioccato'' dall'attacco e ha scritto su 'X' che ''non dobbiamo tollerare la violenza, non deve avere posto nella società''.

"Condanno fermamente il vile attacco al primo ministro Robert Fico – le parole della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen -. Tali atti di violenza non trovano posto nella nostra società e minano la democrazia, il nostro bene comune più prezioso. I miei pensieri vanno al premier Fico e alla sua famiglia".

“Sconvolti” anche la presidente dell’Eurocamera Roberta Metsola e il presidente del Consiglio europeo Michel.

Il premier ungherese Viktor Orban ha detto: "Sono rimasto profondamente scioccato dall'atroce attacco contro il mio amico, il primo ministro Robert Fico. Preghiamo per la sua salute e una pronta guarigione! Dio benedica lui e il suo Paese!".

"La violenza in Europa non dovrebbe esserci. Siamo vicini a Fico", le parole di Tajani.

"La notizia del vile attentato al premier Robert Fico mi sconvolge profondamente”, ha scritto il cancelliere tedesco Olaf Scholz su X. “La violenza non deve avere alcuno spazio nella politica europea”, ha aggiunto.

"Ho appreso con profondo sconcerto la notizia del vile attentato al Primo Ministro slovacco Robert Fico. Tutti i miei pensieri sono per lui, la sua famiglia e l'amico popolo slovacco. Anche a nome del Governo italiano desidero esprimere la più ferma condanna di ogni forma di violenza e attacco ai principi cardine della democrazia e delle libertà”. Così in una nota il premier Giorgia Meloni.