Attentato in Slovacchia, Fico in coma farmacologico “non sarebbe in pericolo di vita”

01:40

Il vicepremier slovacco: "L'operazione è andata bene, Fico sopravviverà"

Il vice primo ministro della Slovacchia, Tomas Taraba, ha detto che il primo ministro Robert Fico "sopravviverà" e che non si trova più in pericolo di vita. "Sono rimasto scioccato", ha detto alla Bbc. "Fortunatamente, per quanto ne so, l'operazione è andata bene e immagino che alla fine sopravviverà. Non è in pericolo di vita in questo momento", ha aggiunto.