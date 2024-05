Superbonus, la maggioranza cresce in Commissione al Senato per superare il “no” di Forza Italia

Roma, 14 maggio 2024 – Il ministro Giancarlo Giorgetti insiste che "occorre disintossicarsi" dal Superbonus. "Come per la droga, è doloroso, ma qualcuno lo deve fare", dice il titolare del Tesoro a margine dell'Ecofin. E così il governo si muove per assicurarsi la maggioranza in commissione Finanze del Senato che, appunto, sta esaminando il decreto. Secondo quanto riferiscono le opposizioni, il numero dei componenti è stato aumentato da 19 a 20 su proposta di Fratelli d'Italia, cosa che ha creato tensione. "La maggioranza aumenterà di un componente - spiega il senatore Stefano Patuanelli M5s - è una facoltà che si ha" e si fa quando cambiano gli equilibri, ma "va prima comunicata all'aula". A entrare in Commissione sarà il senatore Salvatore Sallemi di FdI.

Questa 'mossa' è stata decisa per superare l’impasse in cui il governo e una parte della maggioranza erano finiti a causa del no di Forza Italia alla retroattività per la rateizzazione in 10 anni dei crediti derivanti dal Superbonus. Anche oggi il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani ha ribadito che "se il Dl Superbonus non sarà modificato, voteremo contro". Per cercare di sciogliere il nodo degli emendamenti e decidere sul prosieguo dei lavori di Commissione oggi pomeriggio il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha incontrato il presidente della Commissione finanze, Massimo Garavaglia.

‘Sugar tax’ verso il rinvio

Intanto la Presidenza del Consiglio e il ministero dell'Economia sono al lavoro anche per trovare una soluzione che consenta di posticipare al 2025 la cosiddetta 'sugar tax', la tassa sulle bevande zuccherate. Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi, che ricordano che “questa imposta, insieme alla 'plastic tax', è stata introdotta con la Legge di Bilancio 2020 dal Governo Conte II, ma fino ad oggi è stata oggetto di continui rinvii". "Con la manovra 2024 l'ultima proroga è fissata a luglio 2024 - fanno sapere ancora da Palazzo Chigi -. Con l'emendamento del Governo al Dl Superbonus, sono intervenute delle modifiche che hanno rinviato l'entrata in vigore della 'plastic tax' al mese di luglio 2026, mentre la 'sugar tax' è previsto che diventi operativa dal prossimo luglio ma in forma ridotta. Tuttavia, il Governo è adesso al lavoro per trovare la copertura per poter rinviare nuovamente l'entrata in vigore dell'imposta, che, è bene ribadire, è stata introdotta dal Governo Conte, ma mai entrata in vigore dal 2020 ad oggi".