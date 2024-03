Si rivede re Carlo, sorridente alla messa di Pasqua. L’arcivescovo: “Preghiamo per lui e Kate”

Londra, 31 marzo 2024 – Re Carlo appare sorridente e in buona forma nelle foto che arrivano da Windsor oggi. Dopo aver saltato il rito del giovedì Santo, il monarca, 75 anni, in terapia oncologica per un cancro, è tornato a farsi vedere in pubblico per la messa di Pasqua alla cappella di St. George, accompagnato dalla consorte Camilla. I flash lo immortalano mentre saluta il fan agitando la mano.

Carlo mancava in pubblico praticamente da oltre due mesi, da prima dell’annuncio dell’operazione alla prostata a cui è seguito quello della diagnosi di tumore maligno. In chiesa il re si è seduto lontano dal resto dei fedeli e non parteciperà al solito pranzo Pasquale. Decisioni prese in via precauzionale per evitare al sovrano il rischio di infezioni respiratorie in un momento di fragilità. Sempre per motivi di salute, Carlo è arrivato in limousine, evitando la tradizionale passeggiata dal castello fino alla cappella.

Kate e William, pasqua privata

Com’era previsto non sono presenti a messa invece William e Kate. La principessa si sta sottoponendo a chemioterapia per un tumore all’addome, diagnosticato dopo il complesso intervento subito a gennaio, come lei stessa ha dichiarato recentemente in un video pubblicato sui social. I principi trascorreranno la Pasqua tra di loro, a Norfolk, lontano dal resto della famiglia. "Il Re è completamente a favore del fatto che non siano a Windsor'', ha spiegato la commentatrice reale Jennie Bond a Sky News. "Stanno godendo di un po' di meritata privacy", ha aggiunto. Re Carlo "sta iniziando il suo ritorno alla vita pubblica", gli ha fatto eco il giornalista Alastair Bruce. "In un certo senso si associa al messaggio della Pasqua che è rinascita o ripartenza".

Re Carlo e Camilla alla St. George Chapel al Castello di Windsor (Ansa)

L’arcivescovo: “Preghiamo per Carlo e Kate”

Durante l’omelia l’arcivescovo di Canterbury ha augurato pronta guarigione a Carlo e alla principessa Kate, incoraggiando la platea a pregare per entrambi. Come riporta il Daily Mail, Justin Welby ha elogiato la "dignità" e la "mancanza di egoismo" di Charles e Kate. "Abbiamo osservato, simpatizzato, e sentito la dignità del Re e della Principessa del Galles mentre parlavano del loro cancro e con la loro mancanza di egoismo, con la loro grazia e la loro fede, incoraggiavano tante altre persone” nelle stesse condizioni.

Gli altri reali a messa

Alla cerimonia religiosa sono invece presenti tutti i fratelli di re Carlo: la principessa Anna, arrivata alla cappella con il marito, il viceammiraglio Sir Timothy Laurence, il principe Edward con la moglie Sophie, e il principe Andrea con Sarah Ferguson, duchessa di York. Anna e Sarah hanno scelto il tradizionale verde per il loro outfit. Proprio come Camilla, anche lei sorridente in questa domenica di Pasqua, con il ritrovato consorte.

La principessa Anna, sorella di re Carlo, con il marito Vice Admiral Timothy Laurence (Ansa)