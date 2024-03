Re Carlo salta la messa del Giovedì Santo. In un messaggio video al Paese: “Grande tristezza”. Perché non ha partecipato

Roma, 28 marzo 2024 – Re Carlo salta la messa del Giovedì Santo nella cattedrale medievale di Worcester, vicino Birmingham. Esprime “grande tristezza” in un video messaggio tramesso ai fedeli invitati alla liturgia reale. Una tradizione secolare per i sovrani britannici nella loro veste di capi della Chiesa anglicana. Questa mattina è apparsa Camilla, da sola, impegnata ancora una volta a rappresentare il consorte dopo il recente intervento alla prostata e la rivelazione del tumore.

Re Carlo, 75 anni, appare in video (registrato a metà marzo, ndr) nel suo vestito blu e seduto alla scrivania, sembra in buone condizioni. Ma non nasconde che la sua assenza alla messa è legata a motivi di salute. I medici, infatti, lo hanno sconsigliato di presenziare a eventi affollati durante le cure cui è sottoposto in seguito alla diagnosi di cancro annunciata a inizio febbraio. Nel video, inoltre, il sovrano si appella alla popolazione: “servirsi, aiutarsi e tendersi la mano nel momento del bisogno”, dice.

Perdura, inoltre, l'assenza dalle scene dell'erede al trono William, dopo la rivelazione pubblica recente del cancro che ha colpito anche sua moglie Kate Middleton, 42enne principessa del Galles, in queste settimane si sta sottoponendo a una pesante chemioterapia preventiva a tutto campo. A Camilla è affidata intanto la consuetudine rituale del Maundy money (o Royal Maundy), l'obolo reale consegnato oggi simbolicamente a poveri e bisognosi durante la messa del Giovedì Santo in ricordo dell'Ultima Cena. Mentre Carlo, stando a quanto assicurato dal Palazzo giorni fa, è atteso di persona almeno alla messa di Pasqua di domenica mattina, nella cappella di San Giorgio al Castello di Windsor: evento pubblico, ma sostanzialmente familiare, a cui gli è evidentemente permesso di assistere direttamente per il limitato numero di persone presenti.