Kate ha il cancro, re Carlo III: “Orgoglioso di Catherine per il suo coraggio”

Londra, 22 marzo 2024 - Re Carlo III è "così orgoglioso di Catherine per il coraggio di parlare come ha fatto", da Buckingham Palace arriva il plauso del sovrano, malato di cancro anche lui, per "l'amata nuora". Dalla stessa fonte si è appreso che il re è sempre stato in stretto contatto con la principessa del Galles nelle ultime settimane. I due inoltre sono stati ricoverati nello stesso ospedale per un certo periodo. Il re e la regina "continueranno a offrire il loro amore e sostegno a tutta la famiglia in questo momento difficile".

Mentre veniva pubblicato il video con l'annuncio choc di Kate (“Ho il cancro”), Kensington Palace rendeva noto che la principessa del Galles ha già iniziato un ciclo di chemioterapia preventiva alla fine di febbraio. Anche dalla residenza reale non sono filtrati altri dettagli sulla malattia di Kate, e non verranno condivise ulteriori informazioni mediche, si sottolinea, la principessa "ha diritto alla privacy medica, come tutti noi". Per quanto sarà necessario a Kate sottoporsi alla chemioterapia verrà valutato dai medici.

E dall'abbazia di Westminster, dove Kate e William si sposarono nel 2011, il reverendo David Hoyle ha mandato un messaggio in cui auspica che la principessa del Galles "si senta sostenuta dall'amore che la circonda e trovi nuova speranza nelle preghiere che offriamo".