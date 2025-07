Gaza: 6 bambini uccisi in un centro di distribuzione dell'acqua. Idf: “Malfunzionamento tecnico”

Roma, 13 luglio 2025 – L’esercito israeliano ha colpito a Gaza un punto di distribuzione dell'acqua a Nord del campo profughi di Nuseirat, nella parte centrale della Striscia. L'ospedale Al-Awda riferisce di aver ricevuto otto corpi, tra cui sei bambini, e 16 feriti. Le immagini forti circolate online, non immediatamente verificabili, sembrano mostrare morti e feriti sul posto.

Un giovane trasporta il corpo del figlio ucciso in un attacco israeliano (Ansa)

L'Idf ha affermato che l'attacco mortale è stato causato da un "malfunzionamento tecnico" durante un raid contro un agente del gruppo terroristico palestinese Jihad islamica. "Stamattina è stato effettuato un attacco contro un terrorista operativo della Jihad Islamica nella Striscia di Gaza centrale. A causa di un malfunzionamento tecnico del proiettile, questo ha colpito a decine di metri di distanza dall'obiettivo designato", afferma l'Idf. "L'incidente è sotto inchiesta", ha aggiunto.

Un ragazzo palestinese dà l'addio al cugino, ucciso in un attacco israeliano che ha colpito Nuseirat, nella Striscia di Gaza centrale (Ansa)

Sempre oggi almeno 12 palestinesi sono stati uccisi e decine di altri sono rimasti feriti, dopo che aerei militari israeliani hanno bombardato un affollato mercato nel centro di Gaza City, secondo fonti mediche.

Almeno 139 palestinesi sono morti e altri 425 sono rimasti feriti negli attacchi messi a segno dalle forze israeliane nelle ultime 24 ore a Gaza. Secondo i dati del ministero della Sanità dell'enclave palestinese, precisando che tra le vittime figurano 28 persone uccise mentre erano in attesa degli aiuti. Sale così a 58.026 il numero dei morti dall'inizio del conflitto, il 7 ottobre 2023, mentre i feriti sono 138.520.

Intanto i negoziati tra Israele e Hamas per un cessate il fuoco a Gaza sono arrivati a un momento critico. A riferirlo è stato un alto funzionario di Hamas citato dal canale palestinese al-Youm, vicino alla Jihad palestinese, e rilanciato al Times of Israel. La fonte ha spiegato che le trattative hanno raggiunto una fase difficile e che le prossime ore sono critiche. I mediatori, ha spiegato, stanno lavorando per far avanzare i colloqui ma incontrerebbero le resistenze di Israele.