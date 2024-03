Kate Middleton ha il cancro, William sarà a suo fianco. La frustrazione del principe per le tante illazioni in rete

Londra, 22 marzo 2024 - Kate Middleton ha il cancro, è stata lei stessa ad annunciarlo con un video messaggio ai sudditi. La principessa ha subito spiegato che per lei è stato un forte choc, ma a suo fianco c'è William. E con lui ha anche trovato le parole per dirlo ai sui tre figli, George, Charlotte e Louis.

Il principe William

"William e io abbiamo fatto tutto il possibile per elaborare e gestire la cosa in privato per il bene della nostra giovane famiglia. Come si può immaginare, ci è voluto del tempo. Mi ci è voluto del tempo per riprendermi da un intervento chirurgico importante e iniziare il trattamento. Ma, la cosa più importante, ci è voluto del tempo per spiegare tutto a George, Charlotte e Louis in un modo che fosse appropriato per loro e per rassicurarli che starò bene".

E suo marito, il principe William, sarà a suo fianco e riprenderà i propri impegni ufficiali solo dopo le vacanze di Pasqua. Da palazzo è filtrato inoltre l'"incredibile frustrazione" con cui William ha vissuto le tante illazioni in rete "sfuggite ad ogni controllo" sulla moglie. Ora il principe è atteso da uno dei periodi più complicati della sua vita con due delle persone più care, il padre re Carlo III e la moglie Kate, entrambe affette da tumore, in un momento difficile in generale per la corona britannica anche per i complicati rapporti con il fratello il principe Harry.