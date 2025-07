Kiev: “Tre navi da guerra russe schierate nel Mediterraneo. La portaerei trasporta missili Kalibr”

Roma, 13 luglio 2025 - Tre navi da guerra russe sono state schierate nel Mediterraneo, è l'allarme lanciato dalla Marina militare ucraina e divulgato da RBC-Ucraina. Una delle tre è una portaerei equipaggiata con missili da crociera Kalibr.

Una notizia che inevitabilmente alzerà la tensione in Europa. Allo stesso tempo la marina un craina fa notare che questa mattina non è stata segnalata alcuna nave russa nel Mar Nero o nel Mar d'Azov.

"Ci sono tre navi da guerra nemiche nel Mar Mediterraneo, una delle quali è un vettore di missili da crociera Kalibr con una salva totale di fino a quattro missili", hanno riferito gli alti ufficiali di Kiev.

I missili Kalibr vengono impiegati nella guerra in Ucraina, sono "modulabili" perché possono essere lanciati da sottomarini, normalmente di base nel Mar Nero, o anche dalle navi della flotta russa, schierate sul Mar Caspio. Sono lunghi più di 6 metri e una gittata stimata tra i 1.500 e i 2.500 chilometri. Si dividono in tre tipologie, note anche come 3M-54, 3M-14 ed R91 (classificazione Nato: SS-N-27 Sizzler ed SS-N-30A mentre per l'esportazione sono noti come Club). Le sue testate convenzionali possono arrivare a pesare anche 450 chilogrammi, con una grande forza esplosiva, ma possono portare anche testate termonucleari. Avvicinandosi al bersaglio possono toccare velocità supersoniche, dopo un volo di avvicinamento effettuato in modalità subsonica.