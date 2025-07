Dazi, la lettera di Trump all’Ue: tariffe al 30% a partire dal 1° agosto

Bruxelles, 12 luglio 2025 – Alla fine la lettera di Donald Trump all’Ue è arrivata. Il presidente statunitense ha pubblicato su Truth la missiva indirizzata alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in cui annuncia l'introduzione dal 1* agosto di dazi al 30% sulle merci e i beni in arrivo dall'Unione europea. La percentuale è ben al di sopra di quella che Bruxelles si aspettava, soprattutto dopo le recenti affermazioni del tycoon secondo cui l’Unione aveva trattato bene gli Usa.

"Non vediamo l'ora di collaborare con voi come vostro partner commerciale per molti anni a venire – si legge ancora nel testo –. Se desiderate aprire i vostri mercati commerciali, finora chiusi, agli Stati Uniti ed eliminare le vostre politiche tariffarie e non tariffarie e le barriere commerciali, potremmo valutare una modifica a questa lettera. Queste tariffe potrebbero essere modificate, al rialzo o al ribasso, a seconda del nostro rapporto con il vostro Paese". Ma non solo. Trump spiega che "non ci saranno tariffe doganali se l'Unione europea, o le aziende all'interno dell'Ue, decidessero di costruire o produrre prodotti negli Stati Uniti e, di fatto, faremo tutto il possibile per ottenere le autorizzazioni in modo rapido, regolare e professionale, in altre parole, nel giro di poche settimane".

Infine Trump minaccia l'Unione europea di aumentare i dazi in caso di ritorsioni con contromisure aggiungendo l'importo in più, qualunque esso sia, sarà aggiunto al 30%.

I dazi al Messico

L’Europa però non è l’unica a finire nel mirino della Casa Bianca. Gli Stati Uniti infatti imporranno dazi al 30% anche sui prodotti messicani, sempre a far data dall’inizio del prossimo mese. "Il Messico mi ha aiutato a mettere in sicurezza il confine, ma quello che ha fatto il Messico non è abbastanza. Il Messico non ha ancora fermato i cartelli che stanno cercando di trasformare il Nord America in un parco-giochi del narco-traffico”, ha scritto Trump nella lettera alla sua omologa Claudia Sheinbaum. "Non possiamo permetterlo!". E per questo, "a partire dal 1° agosto 2025, imporremmo dazi del 30% sui prodotti messicani inviati negli Stati Uniti", ha aggiunto.

I guadagni Usa

Comunque i dazi imposti da Donald Trump cominciano a dare i loro frutti, almeno dal suo punto di vista. Secondo quanto riporta il dipartimento del Tesoro, la riscossione delle tariffe doganali Usa è nuovamente aumentata a giugno, superando per la prima volta in un anno fiscale i 100 miliardi di dollari e contribuendo a generare un sorprendente surplus di bilancio di 27 miliardi di dollari per quel mese. I dazi doganali sono diventati la quarta maggiore fonte di entrate per il governo federale. Nel giro di circa quattro mesi, la quota dei dazi doganali sulle entrate federali è più che raddoppiata, passando da circa il 2% a circa il 5%.