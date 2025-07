“La Russia e il nucleare iraniano? Mosca ha rinunciato a Teheran come alleato”

Roma, 13 luglio 2025 – Grandi manovre, non solo sul campo di battaglia. Lo scacchiere bellico ucraino continua ad agitare la geopolitica e la diplomazia dagli Stati Uniti all’Europa, alla Russia passando per l’inferno Medioriente.

Gregory Alegi, docente di storia americana, esperto di studi militari e strategici, cosa c’è dietro la svolta anti russa di Trump?

“Vedo due letture. La prima, è la tecnica del negoziato che piace tanto a Trump. La seconda, dare un segnale forte dopo essersi accorto che in sei mesi di trattative Vladimir Putin non ha cambiato le proprie posizioni”.

Quali?

“Lo zar vuole i territori conquistati, rifiuta le garanzie internazionali per l’Ucraina e la rimozione di Volodimyr Zelenski”.

Ora sembra che Putin prema sull’Iran per un accordo sul nucleare.

“Può essere un ‘do ut des’, merce di scambio per recuperare terreno sull’Ucraina. Ma l’ offerta oggi vale meno perché Usa e Israele hanno già praticamente neutralizzato il programma nucleare degli Ayatollah. Avrebbe avuto più peso prima dei raid. Mosca ormai ha rinunciato all’Iran come alleato e sul teatro ucraino è in difficoltà, le avanzate non sono risolutive”.

Che significato ha l’annuncio di The Donald di sbloccare aiuti all’Ucraina vendendo armamenti per 300 milioni alla Nato che a sua volta li destinerà?

“È la prima autorizzazione concessa dal suo governo. Conferma che non sono solo gli Stati Uniti a dover difendere Kiev: gli europei facciano in proprio. Messaggio in parte già recepito, visto anche l’accordo sul nucleare tra Regno Unito e Francia per una difesa collettiva dell’Europa con arsenali coordinati ma indipendenti”.

I nuovi sistemi d’arma Patriot e Himars destinati all’esercito ucraino possono dare una svolta al conflitto?

“I Patriot sono indispensabili per la difesa delle città che Putin colpisce sempre più spesso. Gli Himars sono invece importanti sul campo di battaglia perché colpiscono in profondità”.

Putin punta a una lunga guerra di logoramento?

“I russi coltivano l’idea di trattare sulla linea del sangue. Pretendono di avviare un confronto partendo dai territori conquistati. Kiev resiste a un cessate il fuoco finché non si affronta la situazione in modo ampio”.

Trump nel suo reality show ha annunciato grandi novità per domani sui dazi con la Russia.

“Gli scambi Russia - Usa in fondo sono modesti. L’annuncio ha sapore propagandistico. Se Trump volesse mettere nel mirino davvero Mosca, per esempio, potrebbe farlo colpendo direttamente le persone, come gli oligarchi”.

I dazi rischiano di danneggiare i consumatori americani?

“Peseranno sugli importatori e sui consumatori. Con alcune anomalie. La General Motors americana, per esempio, produce anche in Canada, Paese integrato con l’economia Usa. Tra le sparate mediatiche e la trattativa vera si arriverà a un equilibrio. Come metodo può avere un senso, ma l’interlocutore si abitua e si comporta di conseguenza”.

Trump sempre imprevedibile.

“L’ imprevedibilità del presidente rischia di trasformarsi in inaffidabilità”.