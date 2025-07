Israele, spari sulla folla in attesa di cibo al centro aiuti: 27 morti e oltre 180 feriti. Negoziati Gaza “vicini al collasso”

Roma, 12 luglio 2025 – Non c’è fine all’orrore. L’ultimo raid dell'Idf, secondo fonti locali citate dalla Wafa, ha preso di mira una folla di civili in attesa di aiuti umanitari vicino al punto di distribuzione degli aiuti di Al-Shakoush, a nord di Rafah, nella striscia di Gaza meridionale. Il bilancio è di almeno 27 palestinesi uccisi e oltre 180 feriti. Fonti mediche hanno confermato che il bilancio totale delle vittime a Gaza è salito a 60 dalle prime ore di sabato, a causa dei continui bombardamenti e spari israeliani in diverse zone dell'enclave assediata. Intanto migliaia di sostenitori degli Houthi nella capitale yemenita Sana'a hanno manifestato in solidarietà con Gaza e per celebrare i recenti attacchi a due navi nel Mar Rosso. Quattro membri dell'equipaggio di una nave cargo affondata dai ribelli Houthi dello Yemen questa settimana sono presumibilmente morti, secondo la forza navale Aspides dell'Unione Europea dispiegata nella zona, mentre le operazioni di ricerca proseguono nel Mar Rosso.

Tutto mentre fonti palestinesi, come riporta la Bbc, affermano che i negoziati per la tregua a Gaza, in corso a Doha, "sono sull'orlo del collasso". Nonostante il premier israeliano Benyamin Netanyahu, di ritorno dagli Usa, abbia parlato di un possibile accordo "in pochi giorni", le fonti accusano Netanyahu di aver "preso tempo" col viaggio a Washington.

Idf spara sulla folla in attesa di cibo a Gaza

