Ritrovato sano e salvo il bambino di 5 anni scomparso a Ventimiglia

Genova, 13 luglio 2025 - Ritrovato sano a salvo il piccolo Allen Bernard Ganao, il bambino di 5 anni scomparso da venerdì alle 19.15 dal camping 'Por la Mar' di Latte, frazione di Ventimiglia.

Il piccolo è stato trovato nella zona collinare sopra il supermercato Conad di Latte, a Ventimiglia. Il piccolo viene visitato da parte dei sanitari, ma sarebbe in salute. Grande esplosione di gioia dagli uomini dei soccorsi impegnati da giorni, anche di notte nelle ricerche. Ad scoppiare in un pianto liberatorio anche il proprietario della villetta, l'uomo che per ultimo lo aveva incrociato aiutandolo, sentito dai carabinieri a lungo in queste 48 ore.

A trovarlo in un casolare dove si era rifugiato è stata una squadra dei Vigili del Fuoco. Il piccolo era svanito nel nulla venerdì, di lui c'erano solo le immagini di una telecamera che lo aveva ripreso con una maglia bianca e dei pantaloncini verdi. Si sarebbe allontanato approfittando di una distrazione del padre.