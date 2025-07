Trump, la confusione come metodo politico

L’​​​​​​ennesimo ultimatum sposta il D-Day al primo agosto. La minaccia di giornata – pubblicata su Truth ieri e condita coi soliti toni da saloon che abbiamo nostro malgrado imparato a decifrare – fissa al 30% i dazi trumpiani sull’Europa. Una tragedia per il commercio comunitario, e ancor più per l’economia italiana, che rischia uno sprofondo rosso senza precedenti.

Ora: come dobbiamo interpretare questo nuovo attacco al mercato occidentale? E, soprattutto, quali possibilità abbiamo davvero di contrastarlo?

Di tutti i concetti che definiscono l’azione internazionale degli Stati Uniti sotto Donald Trump, uno domina con prepotenza: la confusione. Confusione come metodo politico, cifra retorica, dispositivo di potere. Confusione sui dazi, ma anche sulla guerra in Ucraina, sulle alleanze transatlantiche, sulle regole del commercio globale. La confusione non è l’opposto dell’ordine, è la sua caricatura impazzita. E proprio in questa caricatura si è trasformata la politica estera trumpiana: un teatro dove la logica è sostituita dall’improvvisazione, e la forza dalla teatralità.

Il paradosso è che questa politica estera è firmata dal governo che si autodefinisce come il più stabile della terra. Un governo che si presenta come granitico all’interno – “the most stable genius”, così si proclamava Trump già nel 2018 – ma che genera instabilità ovunque entri in azione. È un ribaltamento rispetto alla lezione classica del realismo geopolitico, che vedeva nella solidità degli Stati la condizione preliminare per l’ordine internazionale.

Il sistema multilaterale, nato a Bretton Woods, era stato pensato proprio per evitare che il commercio diventasse un campo di battaglia. Dopo la Seconda guerra mondiale, gli Stati Uniti furono i principali architetti di un ordine basato sulla prevedibilità, sulla fiducia, sul principio che il libero scambio fosse un bene comune. Oggi, sotto la mano del suo stesso creatore, quell’ordine traballa.

Escludendo che Trump si muova in questo modo per mancanza di senno, resta la domanda cruciale: chi trae beneficio dalla confusione? E quale scopo persegue?

È ormai evidente che questa guerra fredda commerciale (che come la guerra fredda del XX secolo si basa su due pilastri potenzialmente drammatici: minaccia e deterrenza) non sia più solo uno strumento di politica economica: i dazi sono diventati leve di pressione, strumenti punitivi, estorsioni mascherate. Qualche riprova: mercoledì, quando Trump ha annunciato di alzare al 50 per cento i dazi contro il Brasile se il paese non interromperà il processo contro l’ex presidente di estrema destra, e suo alleato, Jair Bolsonaro. A gennaio, quando minacciò dazi del 25 per cento alla Colombia se non avesse accolto gli aerei dei migranti espulsi. Pochi giorni fa, quando ha dichiarato che la Spagna dovrà “pagare doppio” negli accordi commerciali perché non ha aumentato la spesa militare per la NATO.

Nel frattempo, i dazi americani hanno superato per la prima volta i 100 miliardi di dollari annui, diventando la quarta maggiore fonte di entrata fiscale. Il Tesoro ha annunciato un surplus di bilancio di 27 miliardi solo a giugno, spinto anche da questa pressione tariffaria. Così, la guerra commerciale diventa spettacolo interno: una forma di consenso travestita da strategia economica.

Il punto è che al di là degli obiettivi di Trump, della sua strategia a medio o lungo termine, la realtà non cambia, ed è una sola: i dazi sono tasse sui consumatori, non armi contro il nemico. Le guerre non si vincono con l’ambiguità, ma con il coraggio delle posizioni chiare. Il commercio libero, equo e regolato è ciò che garantisce lavoro, qualità, accesso e sviluppo.

La confusione, da sola, può essere un espediente temporaneo, utile per spostare l’attenzione o dilatare il tempo politico. Ma alla lunga, la confusione erode, corrode, consuma. Distrugge la fiducia, indebolisce le istituzioni, svuota il linguaggio. In politica estera, dove le parole sono atti e le ambiguità hanno conseguenze letali, è un lusso che non ci possiamo permettere.

Nessun vento è favorevole a chi non sa dove sta andando. L’America di Trump soffia, urla, alza tempeste. Ma senza direzione, ogni tempesta è solo rumore. E la storia non si fa col rumore: si fa con la chiarezza.