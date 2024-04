Segnali di distensione,. Harry torna a Londra. Incontrerà re Carlo

C’è una data per il ritorno del principe Harry (nella foto) a Londra atteso per il prossimo 8 maggio, giorno della funzione alla cattedrale St.Paul, in occasione del decimo anniversario degli Invictus Game, evento benefico ideato dal secondogenito di re Carlo. In quell’occasione è dato per certo un incontro di Harry con il papà malato di cancro, mentre sembra improbabile una visita ai principi del Galles – suo fratello William e sua moglie Kate Middleton – quest’ultima alle prese con un ciclo di chemioterapia dopo la scoperta di un cancro addominale.