Nuova rivolta al Beccaria di Milano. I detenuti tentano un’evasione, otto feriti

Ancora caos al minorile Beccaria di Milano dove ieri a tarda sera è scoppiata l’ennesima violenta rivolta all’interno del carcere di via dei Calchi Taeggi. I detenuti hanno appiccato il fuoco in vari locali e avrebbero tentato un’evasione di massa, raggiungendo la portineria, ultimo varco del penitenziario verso l’esterno. La struttura è stata subito circondata da poliziotti e carabinieri, piazzati lungo l’intero perimetro (nella foto): pare che alcuni reclusi abbiano cercato di scappare scavalcando il muro di cinta, ma l’intervento immediato delle forze dell’ordine ha scongiurato la fuga. A quanto è trapelato, sembra che ci siano alcuni feriti, si parla di otto ragazzi. Al Beccaria sono arrivati anche gli agenti del Reparto mobile, diversi mezzi dei vigili del fuoco e ambulanze. "Da troppo tempo – ha spiegato Gennarino De Fazio, del sindacato polizia penitenziaria – le carceri, sia per adulti sia per minori sono letteralmente allo sbando, nell’illegalità diffusa e in balia delle conseguenze, anche violente, che ne derivano. A pagarne le spese è la polizia penitenziaria".