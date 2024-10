Israele attacca moschea a Gaza: 21 morti. Nella notte bombe su Beirut: “raid mirati su depositi di armi hezbollah”

Roma, 6 ottobre 2024 – Alla vigilia dell’anniversario del 7 ottobre, Israele non dà tregua ai nemici che le hanno portato l’inferno in casa. Nella notte, come fa sapere l’Idf, sono stati messi a segno a Beirut “attacchi mirati" su "depositi di armi" e altre parti dell'infrastruttura di Hezbollah. Secondo l'agenzia di protezione civile di Gaza, 21 persone sono morte in un attacco israeliano contro una moschea, che – secondo l’esercito israeliano – Hamas stava utilizzando come centro di comando e controllo.

Le Forze di difesa israeliane hanno lanciato una nuova operazione di terra contro Jabaliya, nel nord della Striscia di Gaza, tra informazioni di intelligence secondo cui Hamas starebbe cercando di raggrupparsi nell'area. I carri armati hanno circondato il campo profughi, mentre l'aeronautica e l'artiglieria hanno colpito decine di siti, tra cui depositi di armi, tunnel e altre infrastrutture.

