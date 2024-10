Ballando con le Stelle, seconda puntata: chi ha vinto? Le polemiche di Furkan Palali

Chi ha vinto la seconda puntata di ‘Ballando con le Stelle’? Nella serata di sabato 5 ottobre quale coppia è stata eliminata?

A rompere il ghiaccio della gara sono Federica Nargi e Luca Favilla. Al ballerino non sono andate giù le critiche, peraltro realmente immotivate, di Guillermo Mariotto durante la prima puntata. Davanti ad Alessandro Matri, marito di Federica Nargi che è tra il pubblico, la giuria attribuisce loro 37 punti.

La seconda coppia ad esibirsi è quella composta da Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen. Un po’ troppe incertezze da parte di Ossini. “Siete un po’ freddi, Milly Carlucci in confronto a voi è carbone ardente” commenta Selvaggia Lucarelli. “Qui è una questione di testosterone” sproloquia Guillermo Mariotto. “Cosa avete dato da bere a Mariotto?” chiede Alberto Matano. “Niente, piuttosto te cosa hai fatto in faccia?” è la risposta di Guillermo Mariotto. La giuria dà loro 23 punti.

Tocca poi a Sonia Bruganelli e Carlo Aloja. “Io sul palco sono piccola perché quella Sonia ha aspettato 50 anni ad uscire”: così Sonia Bruganelli ribatte a Selvaggia Lucarelli. I giurati danno 18 punti a questa coppia. Momento disagio, poi: “Se aggiungi due al voto che mi vuoi dare, dico a Madonia di prendere un caffè con te. Tanto a te interessa solo quello” è l’attacco di Sonia Bruganelli a Guillermo Mariotto. Il quale non accetta.

Scendono in pista Furkan Palali ed Erica Martinelli. E qui la giuria si spacca: Selvaggia Lucarelli accusa i colleghi giurati di essere “coraggiosi coi pesci piccoli e non con i pesci grossi”. “Avete il coraggio di criticare lui perché non capisce l’italiano, con Sonia Bruganelli siete riusciti persino a trovare paroline dolci” è la sua accusa. La giuria dà 17 punti a questa coppia.

Poi ecco finalmente Barbara D’Urso sul palco e l’unica in giuria a non sorridere è Selvaggia Lucarelli.

Tocca ad Alan Friedman e Giada Lini, una delle rivelazioni in positivo di questa edizione, che totalizzano 31 punti. Segue il gruppo dei Cugini di Campagna con Rebecca Gabrielli: 22 punti per loro. Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti, strabilianti, totalizzano invece 38 punti.

La vera coppia da battere è ancora quella formata da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, che collezionano ben tre 10 e un totale di 48 punti. Avendo vinto la passata puntata, hanno un bonus di 30 punti e quindi un totale di 78. Fenomenali anche Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli, a cui la giuria attribuisce 45 punti.

I giurati ne danno invece 32 alla coppia formata da Federica Pellegrini e Angelo Madonia, mentre a Tommaso Marini e Sophia Berto ne vengono attribuiti 29.

Chiudono la puntata Nina Zilli e Pasquale La Rocca con 47 punti e Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina con 23.

La classifica finale vede promossi alla prossima puntata Federica Nargi e Luca Favilla, Tommaso Marini e Sophia Berto, Alan Friedman e Giada Lini, Federica Pellegrini e Angelo Madonia, Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli, Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen, I Cugini di Campagna e Rebecca Gabrielli, Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti, Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina, Furkan Palali ed Erica Martinelli, Sonia Bruganelli e Carlo Aloja.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice e Nina Zilli e Pasquale La Rocca compongono le prime due coppie della classifica e vincitrici di 20 punti di bonus per la prossima puntata. Di fatto, quindi, anche in questo puntata non è stato eliminato nessuno.