Isola dei Famosi 2025, Mario Adinolfi già nella bufera. Spunta l’accendino gate

L’Isola dei Famosi 2025 è cominciata solo da due giorni e già ecco le prime scintille. In senso reale e concreto, visto il furto di un accendino da parte di alcuni naufraghi e il conseguente spegnimento del fuoco da parte di uno dei membri della crew della produzione, e in senso lato, viste le polemiche che sono nate sul web.

Accendino gate all'Isola dei Famosi 2025

Mentre nel primo caso è stato subito, letteralmente, spento tutto e probabilmente arriverà un provvedimento nella puntata di lunedì 12 maggio, nel secondo la situazione è più complessa. E riguarda un solo naufrago, ovvero - come del tutto prevedibile - Mario Adinolfi.

Il quale è finito al centro delle polemiche social per le facilitazioni di cui la produzione dell’Isola dei Famosi lo sta facendo oggetto durante la sua permanenza in Honduras. Un letto comodo e una panchina sulla quale sedersi sono i benefit che un qualsiasi concorrente del surviving game di Canale 5 potrebbe soltanto sognarsi. Oltre a un’imbarcazione che gli garantisce gli spostamenti necessari.

Condizioni che, secondo diversi commentatori sul web, non sarebbero legittimate da una necessità oggettiva: “Adinolfi non è stato costretto a diventare un concorrente dell’Isola dei Famosi, sapeva che le condizioni sarebbero state inospitali. Non è giusto favorirlo”.

“Perché favorirlo in questo modo? Tanto valeva farlo rimanere a casa” scrive qualcuno sui social, “E’ andato a fare una vacanza?” si domanda un altro utente, “Nessuno lo ha obbligato a partecipare a un programma del genere, sapeva da subito che le condizioni sarebbero state difficili” fa eco un’altra spettatrice.