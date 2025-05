‘Sognando Ballando con le Stelle’: i concorrenti e come funziona

‘Sognando Ballando con le Stelle’ prende il via oggi, venerdì 9 maggio, in Prima serata su Raiuno. Di cosa si tratta? E’ un mini spin-off del “fratello più grande” ‘Ballando con le Stelle’ e durerà solo quattro settimane. Quattro puntate, per quattro venerdì consecutivi, pensate per celebrare i 20 anni dello storico talent show condotto da Milly Carlucci. E quale modo migliore per festeggiare che quello di offrire a personaggi non particolarmente famosi la possibilità di partecipare a ‘Ballando con le Stelle’ “big”?

Sono dieci le coppie di concorrenti, con la consueta formula di maestri abbinati ad allievi, che partecipando a ‘Sognando Ballando con le Stelle’: Janiya con Pasquale La Rocca, Chiquito con Anastasia Kuzmina, Yuri con Alessandra Tripoli, Aly-Z con Moreno Porcu, Vanessa con Carlo Aloia, Yoyo Flow con Rebecca Gabrielli, Eleonora con Luca Favilla, Mario con Veera Kinnunen, Hugo con Giada Lini, Valentina con Nikita Perotti.

Le coppie di concorrenti si esibiranno in ogni puntata su una coreografia e verranno giudicate dalla giuria, quindi in puro spirito ‘Ballando con le Stelle’. A contare saranno anche le votazioni social, con le quali il pubblico potrà esprimere il proprio giudizio.

La conduzione sarà affidata anche in questo caso a Milly Carlucci. La giuria sarà composta anche per questo spin-off da Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotti. Presente anche Alberto Matano.

Chi vince ‘Sognando Ballando con le Stelle’ conquista la possibilità di partecipare come concorrente alla prossima edizione di Ballando con le Stelle.