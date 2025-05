‘Sognando... Ballando con le Stelle’, eliminati e ospiti della prima puntata: Guillermo Mariotto subito polemico

‘Ballando con le Stelle’ è tornato. Ha preso il via venerdì 9 maggio su Raiuno in Prima serata - il programma andrà in onda per altri tre venerdì - ‘Sognando… Ballando con le Stelle’, lo spin-off del talent show di ballo condotto da Milly Carlucci.

Nikita Perotti e Valentina a 'Sognando...Ballando con le Stelle'

Ecco le dieci coppie di concorrenti – maestro con maestro – che partecipano a ‘Sognando… Ballando con le Stelle’: Vanessa con Carlo Aloia, Yoyo Flow con Rebecca Gabrielli, Janiya con Pasquale La Rocca, Chiquito con Anastasia Kuzmina, Valentina con Nikita Perotti, Yuri con Alessandra Tripoli, Mario con Veera Kinnunen, Aly-Z con Moreno Porcu, Eleonora con Luca Favilla, Hugo con Giada Lini. La formula della gara è la medesima di ‘Ballando con le Stelle’: i concorrenti ballano davanti alla giuria composta da Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Il pubblico ha la possibilità di votare attraverso i social network. La differenza con la versione “classica” del programma è che ad esibirsi sono non personaggi famosi, ma professionisti della danza: maestri in coppia con altri maestri. In palio c’è un posto da maestro nella prossima edizione di ‘Ballando con le Stelle’ che prenderà il via a ottobre.

Janiya con Pasquale La Rocca nella prima puntata di 'Sognando... Ballando con le Stelle'

Durante la prima puntata del talent show di Raiuno a rompere il ghiaccio sono stati Valentina e Nikita. Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli sono critici: “Coreografia carina, ma tutto già visto”. Il voto della giuria è così diviso: il no vale 0 punti e il sì 10. A Valentina e Nikita vengono attribuiti solo 20 punti. Tocca poi a Yuri e Alessandra. E anche qui ecco la polemica di Guillermo Mariotto: “Coreografia già vista”. Fortunatamente interviene la guru Carolyn Smith: “Basta con questa storia che tutto è già visto”. Fatela santa. Subito. A Yuri e Alessandra vengono attribuiti 30 punti. Terza coppia in gara: Vanessa e Carlo. Nessuna polemica, per fortuna, per loro: 40 punti, con il “no” ovvio di Guillermo Mariotto. Il quale risulta già da subito noioso e la caricatura di se stesso in queste critiche forzate. Quarta coppia: Mario e Veera. “Mi ricordi tanti altri ballerini: mi ricordi Samuel Peron e Pio e Amedeo” commenta Selvaggia Lucarelli. I punti per loro sono 20. Ovviamente Mariotto da un sonoro “no”. Scendono in pista poi Yoyo Flow e Rebecca. La performance suscita diverse critiche. A loro due vanno 20 punti. Tocca a Hugo e Giada. A loro vanno 40 punti e incredibilmente il primo “sì” di Guillermo Mariotto. Settima coppia in gara: Eleonora e Luca. La giuria attribuisce loro 20 punti. Tocca a Chiquito e Anastasia: 40 punti. Penultimi in gara sono Janiya e Pasquale. Incassano il secondo “sì” della serata da parte di Guillermo Mariotto e già questa è un’impresa: 50 punti per loro. Chiudono la competizione Aly-Z e Moreno: 20 punti.

Chiquito e Anastasia Kuzmina nella prima puntata di 'Sognando... Ballando con le Stelle'

Ad essere eliminati alla fine della prima puntata del talent show condotto da Milly Carlucci sono Yoyo Flow e Rebecca Gabrielli.

Prima coppia ospite della prima puntata di ‘Sognando… Ballando con le Stelle’ è stata la coppia, vincitrice della prima edizione di ‘Ballando con le Stelle’ vent’anni or sono, formata da Hoara Borselli e Simone Di Pasquale. Quest’ultimo ha poi ballato con Nathalie Guetta, grande protagonista di questo talent show nel 2018. Terza coppia ospite: Federica Pellegrini e Samuel Peron, che tornano in pista dopo il di lui infortunio. Peron, dopo aver ricordato Eleonora Giorgi, ha ballato con Iva Zanicchi.

La domanda che ci si pone guardando ‘Sognando… Ballando con le Stelle’ è: siamo certi che tutti i giurati abbiano le competenze per giudicare chi già è un campione di ballo e ha ottenuto risultati importanti? Probabilmente solo Carolyn Smith può farlo davvero e con estrema cognizione di causa.