Kate Middleton in ospedale, operata all’addome

Londra, 17 gennaio 2024 – Kate Middleton è stata operata all’addome ed è ricoverata in ospedale. Lo ha fatto sapere il portavoce di Kensington Palace con una nota in cui è scritto che la principessa del Galles rimarrà in ospedale almeno 10/15 giorni. Non potrà riprendere i suoi impegni fino a dopo Pasqua. Non è nota la malattia che ha costretto la moglie dell’erede al trono d’Inghilterra William all’intervento chirurgico, che è “riuscito”, hanno detto fonti della Casa reale ai media britannici. Era però da Natale che la principessa non si vedeva in pubblico.

Che si sappia Kate Middleton, 42 anni, ha finora goduto di buona salute. Un anno fa era circolata la voce di un ricovero d’urgenza per via di una presunta eccessiva perdita di peso. Ma si trattava di una fake news.

Nota in aggiornamento