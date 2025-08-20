Morto Frank Caprio, addio al giudice gentile: i video dei suoi processi diventati virali

Roma, 20 agosto 2025 – Mondo della giustizia in lutto per la scomparsa di Francesco Caprio, per tutti Frank Caprio. Il giudice statunitense di origine italiana è morto a 88 anni, stroncato da un tumore al pancreas. Da tempo combatteva la sua battaglia più importante, quella contro il tumore che lo ha strappato alla vita, come si legge nell’annuncio sulla sua pagina Instagram. “Frank Caprio è mancato serenamente all'età di 88 anni dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro il cancro al pancreas. Amato per la sua compassione, umiltà e incrollabile fede nella bontà delle persone, il giudice Caprio ha toccato la vita di milioni di persone attraverso il suo lavoro in tribunale e non solo. Il suo calore, il suo umorismo e la sua gentilezza hanno lasciato un segno indelebile in tutti coloro che lo hanno conosciuto”, si legge in un toccante post su Instagram con la foto del giudice sorridente e la coccarda nera in segno di lutto. Oltre centomila le interazioni raggiunte in pochi minuti. “Sarà ricordato non solo come un giudice stimato, ma anche come un marito, padre, nonno, bisnonno e amico devoto. La sua eredità vive negli innumerevoli atti di gentilezza che ha ispirato” conclude il ricordo affidato ai social.

La carriera e la notorietà

Frank Caprio è stato giudice capo del tribunale municipale della città di Providence, nello Stato del Rhode Island, e precedentemente direttore del Consiglio dei governatori del Rhode Island. Caprio è diventato noto al grande pubblico quando i processi da lui presieduti hanno cominciato ad essere trasmessi dal programma televisivo Caught in Providence. Nel 2015, quando sono finiti online su YouTube, i video girati nella sua aula di giustizia, diventati presto virali, raggiungendo decine di milioni di visite (si calcola che, ad agosto 2019, i suoi video abbiano avuto più di 1,7 miliardi di visualizzazioni) e portando il pubblico di Caught in Providence ad un totale di 100 milioni di persone dal 2017 al 2019.

Nato nel quartiere di Federal Hill, a Providence, la capitale dello Stato del Rhode Island, Frank Caprio era figlio di un venditore ambulante di frutta emigrato negli Stati Uniti d'America da Teano, in Provincia di Caserta. Mentre la madre, nata a Providence, era figlia di immigrati italiani.

Secondo di tre figli, fin da piccolo e negli anni della scuola lavorò come lavapiatti e lustrascarpe per pagarsi gli studi. Si diplomò alla Central High School, dove vinse anche il titolo nazionale di wrestling nel 1953. Dopo il diploma di laurea, Caprio iniziò a insegnare storia ed educazione civica presso la Hope High School di Providence, frequentando al contempo i corsi serali della facoltà di giurisprudenza alla Suffolk University School of Law di Boston. Conseguita la laurea, Caprio iniziò la carriera legale.

Prima di diventare giudice della corte municipale di Providence nel 1985, fu eletto nel consiglio cittadino di Providence, dove rimase dal 1962 fino al 1968. Nel 1975 fu eletto come delegato a cinque convention per la proclamazione del ticket alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti tenute dal Partito Democratico. Nel 1985 divenne giudice municipale di Providence, carica che mantenne per oltre 30 anni.

Il giudice gentile, come veniva spesso definito, istituì diverse borse di studio intitolate a suo padre, Antonio ‘Tup’ Caprio (che aveva solo la quinta elementare) e destinate agli studenti della Suffolk University School of Law e del Providence College e ai diplomati della Central High School.