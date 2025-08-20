Drone russo esplode in Polonia, Varsavia: ennesima provocazione di Mosca

Roma, 20 agosto 2025 – Mentre gli sforzi dei Grandi del mondo sono puntati sulla trattativa per avviare un processo di pace in Ucraina, la caduta, a circa 100 chilometri dalla capitale, di un drone “con ogni probabilità militare” – come sottolinea il procuratore regionale di Lublino, Grzegorz Trusiewicz – riaccende la tensione con Mosca. E Varsavia parla già di “ennesima provocazione del Cremlino”. Un drone dello stesso tipo è stato trovato in Lituania all'inizio di agosto, spingendo Vilnius a chiedere alla Nato di adottare ‘misure immediate’ per rafforzare le sue difese aeree.
Intanto, dopo la telefonata a Putin durante il vertice con i leader europei di lunedì scorso, il presidente Usa Donald Trump avrebbe chiamato anche il primo ministro ungherese Viktor Orbán per esortarlo a togliere ogni ostacolo all'adesione dell'Ucraina all'Ue, secondo quanto riferito da Bloomberg, che cita fonti a conoscenza del dossier. Alla richiesta di Trump, Orbán ha risposto pubblicamente su Facebook. “L'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea non offre alcuna garanzia di sicurezza. Pertanto, collegare l'adesione alle garanzie di sicurezza è inutile e pericoloso”.
Segui la diretta
La riunione dei capi di Stato maggiore alleati ha evidenziato 'il sostegno' nei confronti della coalizione dei 'volenterosi', impegnata a trovare soluzioni che possano garantire la sicurezza dell'Ucraina nel quadro del processo di pace avviato da Trump. Lo fa sapere un funzionario Nato, precisando come l'Alleanza non sia però direttamente coinvolta nell'elaborazione dei piani. La collaborazione però è 'congenita' poiché bisogna essere sicuri che l'eventuale sforzo di alcuni alleati non avvenga a detrimento dei piani difensivi Nato. In generale, però, la fonte nota come gli scenari sul post tregua rimangano 'aperti'.
"Un'altra violazione del nostro spazio aereo da est conferma che la missione più importante della Polonia all'interno della Nato è la difesa del proprio territorio". Con queste parole, il ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski ha condannato l'esplosione di un drone avvenuta nella notte in un campo di mais nella Polonia orientale. In un post su X, Sikorski ha annunciato che Varsavia presenterà una protesta formale "contro il responsabile", senza però nominare il Paese coinvolto. Secondo il portavoce del ministro, l'oggetto esploso sarebbe una versione russa del drone Shahed, informazione confermata anche dal vicepremier e ministro della Difesa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, che ha puntato il dito contro Mosca: "La Russia sta ancora una volta provocando i Paesi della Nato, dopo gli incidenti con droni verificatisi in Romania, Lituania e Lettonia". Il ministro ha aggiunto che l'attacco avviene "in un momento particolarmente importante, mentre sono in corso discussioni sulla pace".
Nei colloqui con gli Stati Uniti per delineare le garanzie di sicurezza dell'Ucraina, in un futuro accordo di pace con Mosca, il Regno Unito proporrà di inviare truppe a difesa di cieli e porti, ma non in prima linea contro i russi. E' il messaggio che, secondo il Guardian, il capo di stato maggiore della difesa, Tony Radakin, riferirà ai suoi omologhi americani quando oggi parteciperà agli incontri al Pentagono volti a definire gli impegni che 30 Paesi diversi sono disposti a prendere per la sicurezza nazionale dell'Ucraina. Si prevede che Radakin confermi che il Regno Unito fornirà soldati per supporto logistico e addestramento, ma non li schiererà vicino alla Russia.
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha telefonato al primo ministro ungherese Viktor Orban per convincerlo a rimuovere il suo veto sull'adesione dell'Ucraina all'Ue. Lo riporta Bloomberg che cita fonti vicine alla questione. Secondo l'agenzia, alcuni funzionari europei hanno chiesto a Trump di sfruttare il suo rapporto con Orban per convincerlo ad abbandonare la sua opposizione alla candidatura dell'Ucraina all'Ue. Nel corso della chiamata, l'Ungheria avrebbe espresso la volontà di ospitare i futuri negoziati tra Putin e Zelensky. Trump ha annunciato che ci sarà un vertice tra i due leader, ma il luogo non è ancora stato definito. La chiamata non sembrerebbe aver avuto effetto. Ieri, su Facebook, il premier ungherese ha ribadito: "L'adesione dell'Ucraina all'Unione europea non offre alcuna garanzia di sicurezza; pertanto, collegarla alle garanzie di sicurezza è inutile e pericoloso". Né Washington, nè Budapest hanno confermato la telefonata tra Trump e Orban.