Drone russo esplode in Polonia, Varsavia: ennesima provocazione di Mosca

14:47

Trump chiama Orban: "Tolga il veto all'desione dell'Ucraina nell'Ue"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha telefonato al primo ministro ungherese Viktor Orban per convincerlo a rimuovere il suo veto sull'adesione dell'Ucraina all'Ue. Lo riporta Bloomberg che cita fonti vicine alla questione. Secondo l'agenzia, alcuni funzionari europei hanno chiesto a Trump di sfruttare il suo rapporto con Orban per convincerlo ad abbandonare la sua opposizione alla candidatura dell'Ucraina all'Ue. Nel corso della chiamata, l'Ungheria avrebbe espresso la volontà di ospitare i futuri negoziati tra Putin e Zelensky. Trump ha annunciato che ci sarà un vertice tra i due leader, ma il luogo non è ancora stato definito. La chiamata non sembrerebbe aver avuto effetto. Ieri, su Facebook, il premier ungherese ha ribadito: "L'adesione dell'Ucraina all'Unione europea non offre alcuna garanzia di sicurezza; pertanto, collegarla alle garanzie di sicurezza è inutile e pericoloso". Né Washington, nè Budapest hanno confermato la telefonata tra Trump e Orban.