David di Donatello 2025, quando e dove vederli: i principali film in concorso

Roma, 7 maggio 2025 – Questa sera andrà in scena la festa per eccellenza del cinema italiano con la 70ma edizione dei David di Donatello, i premi più prestigiosi. La serata evento, organizzata dall'Accademia del Cinema italiano, sarà trasmessa in diretta dagli studi del Teatro 5 di Cinecittà e sarà condotta da Elena Sofia Ricci e Mika.

I principali film in concorso

Tra i film in concorso di questa edizione 2025, a guidare le nomination con 15 candidature ciascuno troviamo: ‘Berlinguer - La grande ambizione’ di Andrea Segre e ‘Parthenope’ di Paolo Sorrentino. Da segnalare anche ‘L'arte della gioia’ di Valeria Golino e ‘Vermiglio’ di Maura Delpero, entrambi con 14 nomination.

I riconoscimenti già annunciati

Ci sono anche alcuni riconoscimenti già annunciati che caratterizzeranno questa 70ma edizione della kermesse come il David alla Carriera a Pupi Avati, il David Speciale a Ornella Muti e il premio Cinecittà David70 al regista Giuseppe Tornatore. Ma non finisce qui: il premio dello Spettatore andrà a ‘Diamanti’ di Ferzan Özpetek mentre il David come miglior film internazionale verrà assegnato ‘Anora’ di Sean Baker. David Speciale anche a Timothée Chalamet per celebrare la sua straordinaria carriera e il suo contributo al cinema internazionale.

Dove vedere la premiazione

La cerimonia di premiazione sarà trasmessa in diretta, dalle 21.40 su Raiuno. Sarà trasmessa anche in 4K (sul canale Rai4K, numero 210 di Tivùsat) e potrà essere seguita su RaiPlay oppure su Rai Radio2.

Le origini dei più prestigiosi premi cinematografici italiani

L'idea di creare un premio cinematografico italiano nacque nel 1955, su iniziativa di Italo Gemini, allora presidente della Associazione Generale Italiana dello Spettacolo. L'obiettivo era quello di istituire un riconoscimento che potesse affiancarsi ai Nastri d'Argento, già esistenti dal 1946, ma con una maggiore enfasi sulla promozione del cinema italiano a livello internazionale. La prima cerimonia di premiazione si tenne a Roma il 5 luglio 1956. Inizialmente, le categorie in concorso erano poche ma, nel corso degli anni, sono state ampliate per includere riconoscimenti come il miglior regista esordiente, la migliore sceneggiatura originale, migliori costumi. Ecco tutte le candidature di questa edizione.