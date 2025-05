Isola dei Famosi 2025: eliminato, nominati e la farsa di Angelo Famao e Leonardo Brum. Le pagelle della seconda puntata

Lacrime, finte, sceneggiate, farlocche, polemiche, un eliminato e nuovi nominati nella seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2025, quella andata in onda lunedì 12 maggio. Seconda puntata nella quale è entrato in gioco Dino Giarrusso, attore ed ex europarlamentare del Movimento Cinque Stelle che nella prima puntata ha dovuto scontare gli effetti di un piccolo infortunio. La terza puntata dell’Isola dei Famosi andrà in onda mercoledì 21 maggio. Mirko Frezza, Camila Giorgi, Chiara Balistreri e Loredana Cannata hanno invece lasciato Montecristo e sono tornati insieme agli altri naufraghi.

Pensando probabilmente che si sarebbero trovati in un resort a cinque stelle in Honduras, il cantante neomelodico Angelo Famao e il modello brasiliano, che peraltro ha un modo tutto suo di esprimersi, Leonardo Brum hanno impiegato un paio di giorni per capire che le condizioni non erano quelle che avrebbero immaginato. Quindi hanno dapprima chiesto di lasciare l’Isola dei Famosi salvo poi ripensarci nel giro di qualche ora.

“Ai miei tempi chi andava via non tornava più. Lo spirito dell’Isola è stato molto generoso a farvi tornare”: la reprimenda di Simona Ventura ridicolizza, per fortuna, i comportamenti di questi due naufraghi. Comportamenti da vera farsa.

Antonella Mosetti all'Isola dei Famosi 2025

Come direbbe Lillo, così de botto senza senso a inizio puntata Antonella Mosetti è scoppiata in lacrime ricordando il padre scomparso e adombrando la possibilità di lasciare il gioco e tornare in Italia. Proposito ovviamente non messo in atto. Durante la puntata di lunedì 12 maggio in diretta su Canale 5 si è parlato dei contrasti fra lei e Alessia Fabiani. “E’ acqua passata, chiedo scusa ad Alessia se non ho usato una versione light di quello che volevo dire. Sono stata un po’ estrema, ma sono una donna di pancia” ha spiegato Antonella Mosetti. “Chiedo scusa se ho sbagliato, anch’io ho avuto una reazione di pancia. E’ tutto alle spalle” le fa eco Alessia Fabiani. Pace fatta.

Ad essere finiti in nomination al termine della puntata di mercoledì 7 maggio erano stati Mario Adinolfi, Patrizia Rossetti, Lorenzo Tano e Carly Tommasini. Il primo eliminato decretato dal televoto dell’Isola dei Famosi 2025 è Lorenzo Tano. Il quale in modo confuso sostiene di essere convinto di non essere stato eliminato realmente, ma di essere destinato a un'altra spiaggia. “No, Lorenzo: ti informo che tu sei stato davvero eliminato e non andrai sulla spiaggia di Montecristo. Ci vediamo in Italia” lo gela Veronica Gentili.

Omar Fantini nella seconda puntata dell'Isola dei Famosi 2025

A vincere, e quindi ad essere leader fino alla puntata di mercoledì 21 maggio, nel gruppo dei Senatori è ancora Omar Fantini, che si conferma leader dopo la prima settimana. Fra i Giovani – Angelo Famao e Leonardo Brum non hanno potuto gareggiare perché protagonisti della farsa “Mi ritiro, no resto” – a diventare leader della settimana è Nunzio Stancampiano.

I nominati al termine della seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2025 sono Carly Tommasini, Patrizia Rossetti, Leonardo Brum e Antonella Mosetti.

Spadino alla seconda puntata dell'Isola dei Famosi 2025

I naufraghi del gruppo dei Giovani durante la settimana hanno pensato bene di prendere l’accendino che erano riusciti a portare di nascosto sull’isola e appiccare un incendio. Che ha rischiato di arrivare sino alla vegetazione. Il rogo è stato poi spento dai responsabili di produzione. “Sono molto arrabbiata, non capisco cosa ci sia da ridere” tuona la conduttrice Veronica Gentili. Che poi annuncia provvedimenti nei confronti dei responsabili: il gruppo dei Giovani non può partecipare alla prova Ricompensa e quindi non ha la possibilità di guadagnarsi il benefit del fuoco.

Il gruppo dei Giovani nella seconda puntata dell'Isola dei Famosi 2025

I promossi

Inevitabilmente, i promossi di questa seconda puntata del programma condotto da Veronica Gentili con l’opinionista Simona Ventura e l’inviato Pierpaolo Pretelli fanno parte quasi tutti del gruppo dei Senatori: Patrizia Rossetti, Cristina Plevani e Omar Fantini su tutti. Fra i Giovani, promossa Teresanna Pugliese.

I bocciati

I personaggio di Spadino, Nunzio Stancampiano, Angelo Famao e Leonardo Brum sono in questo momento imbarazzanti, le dinamiche che innescano sono spesso infantili. All’interno del gruppo dei Giovani, l’unica ad avere del sale in zucca sembra essere Teresanna Pugliese. Seguita poi da Carly Tommasini. Altri personaggi che fino ad ora hanno poco senso all’interno di questa edizione del programma sono Antonella Mosetti, Alessia Fabiani e Mario Adinolfi. Proprio il trattamento riservato a quest’ultimo continua a fare particolarmente discutere tanto sull’Isola quanto fra i telespettatori: “Lo favoriscono in continuazione”.