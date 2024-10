Il ritorno del trucco gotico, la guida per farlo in poche mosse

Il trucco dark è tornato alla ribalta con il new goth make-up, uno stile intenso, drammatico e al tempo stesso romantico, che ha padroneggiato sulle passerelle dell’autunno/inverno 2024-2025. Caratterizzato da eyeliner molto marcati e labbra vampy, questo look sancisce il ritorno del goth anni '80, rinnovato con qualche tocco più in linea con l’estetica contemporanea. Il trucco gotico, nelle sue diverse varianti, ha conquistato varie star dei nostri giorni come Kristen Stewart, Billie Eilish e Rihanna.

Pelle di luna

In base ai propri gusti estetici e alle proprie esigenze, si può preferire un'estetica romantica-vittoriana o vampiresca. A ogni modo, ci sono alcune regole chiave che valgono per l’uno e per l’altro stile. La pelle deve essere chiara e diafana. Converrebbe dunque usare un fondotinta almeno due tonalità più chiaro rispetto all’incarnato naturale, da fissare con una cipria trasparente. Nell’ambito di questo tipo di make-up il blush e il contouring sono sconsigliati, per mantenere un aspetto pallido e raffinato.

Occhi marcati

L’elemento chiave di questo stile è l'eyeliner, che si afferma come protagonista assoluto, sia con sfumature e sbavature come nello smokey eyes, sia con linee più nette e geometriche. In abbinamento possono essere adoperate matite scure così come ombretti neri sfumati e più strati di mascara per avere ciglia super lunghe e folte che evocano le zampe di un ragno (tecnicamente si definisce effetto spider lashes). Le sopracciglia vanno scurite e definite per uno sguardo ancora più intenso.

Altre caratteristiche

Sulle labbra, tendenzialmente, sono applicati rossetti opachi nei toni del viola, bordeaux o marrone scuro, per dare al look un tocco drammatico. Chi desidera aggiungere un tocco di colore al trucco dark potrebbe usare anche ombretti dai toni vivaci come viola, blu o verde. Se si vuole, invece, un effetto più luminoso, si possono scegliere anche prodotti metallici iridescenti.

Unghie dark

Guardando sui social, per esempio su TikTok, Instagram e Pinterest, non mancano spunti e ispirazioni per completare il trucco new goth con una manicure adeguata. In generale, le unghie dovrebbero essere abbastanza lunghe, a punta o ovali. Per quanto riguarda i colori, i classici per questo stile sono il nero, il bordeaux, il viola scuro e il blu scuro. Anche il bianco può essere utilizzato come base per creare un contrasto interessante. Si può scegliere uno smalto opaco per un effetto elegante e sofisticato, oppure optare per uno lucido per un aspetto più audace. Applicare degli elementi glitter può creare un effetto scintillante che si sposa bene con il look goth. Si possono inserire motivi a strisce, a righe o effetti ombré, in cui, per esempio, il nero sfuma nel viola o nel bordeaux, anche usando adesivi specifici per unghie. Per finire, un top coat trasparente sigilla il colore e ne aumenta la durata.