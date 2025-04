Allerta precipitazioni al Nord Est. Il Po fa paura. Esondazioni e frane: situazione critica in Piemonte. Previsioni pessime fino a sera

Torino, 17 aprile 2025 – Fiumi sorvegliati speciali, frane, prime esondazioni. E’ una situazione estremamente complicata, e che pare destinata a non migliorare per tutta la giornata di oggi sotto il profilo meteorologico, quella che si sta delineando in particolare sul nord est. La regione più colpita è il Piemonte ma anche Lombardia, Valle d’Aosta e Liguria stanno registrando precipitazioni abbondantissime e raffiche di vento.

Il ciclone sul Mar Ligure

Una situazione meteorologica determinata dalla formazione di un ciclone mediterraneo con centro sul Mar Ligure che sta richiamando aria calda e umida dall’Africa che si scontra con quella più fredda continentale.

Po vicino alla soglia di pericolo

E' previsto nelle prossime ore un ulteriore innalzamento dei livelli del fiume Po, a causa delle forti piogge che stanno interessando il Piemonte. A valle di Torino, grazie al contributo degli affluenti che risultano ancora in crescita, il Po in mattinata è prossimo al livello di pericolo nelle sezioni di San Sebastiano nel Torinese e Crescentino (Vercelli), mentre a valle si prevede il superamento della criticità moderata a Valenza e della criticità ordinaria a Isola Sant'Antonio, in provincia di Alessandria.

Torino, chiusi i Murazzi

Come da previsioni, i livelli dei fiumi sono in lenta progressiva crescita. Al momento, non si segnalano particolari criticità in città, ma nella notte appena trascorsa, in via cautelativa, è stata disposta con un'ordinanza la chiusura dei Murazzi (la zona che costeggia il Po) al transito veicolare e pedonale.

Situazione critica in Piemonte

Ponti bloccati, esondazioni, viabilità difficile in molte zone del Piemonte, dove il rischio idrogeologico per la piena dei fiumi è rosso in oltre un centinaio di comuni, dopo una notte di piogge abbondanti. L'ultimo aggiornamento di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) riporta "condizioni di tempo diffusamente perturbato con precipitazioni moderate o forti, localmente molto forti su alto Torinese Biellese, alto Vercellese e Verbano”. La quota delle nevicate è mediamente intorno ai 1800-2000 ma in alcune aree è scesa 1.500 metri. Nelle ultime 6 ore sono caduti 155 millimetri di pioggia a Pian Audi (Torino), 117 a Boccioleto (Vercelli). 116 a Camparient (Biella). Nel Verbano, il Toce ha superato il livello di guardia; il lago Maggiore è in crescita ma al di sotto del livello di guardia. Il Po a monte di Torino è in crescita ma al di sotto del livello di guardia mentre a valle a San Sebastiano (Torino) e Crescentino (Vercelli) ha superato il livello di guardia. Nel sud del Piemonte è stata superata la soglia di guardia dall'Erro a Cartosio (Alessandria) e dal Belbo a Santo Stefano (Cuneo), al di là del confine con la Liguria la Bormida a Piana Crixia (Savona) ha superato la soglia di pericolo. Il Tanaro è in crescita ma al di sotto del livello di guardia.

Cancellati tutti i treni a Biella

Stazione ferroviaria chiusa a Biella stamattina e nessun treno in partenza. Per il maltempo sono state cancellate tutte le corse verso Santhià e Novara Trenitalia ha attivato un servizio di bus sostitutivi. Incessanti le piogge e la Provincia ha chiuso diverse strade a Mongrando, Netro, Tollegno, la Pray-Brusnengo, la provinciale 419 della Serra. Dalla mezzanotte di ieri sono stati più di 300 gli interventi di soccorso dei vigili del fuoco in tutto il Piemonte per il maltempo, la maggior parte di questi nelle province di Torino, Biella e Verbania Cusio Ossola.

Frane ed evacuazioni in Valle d’Aosta

Sono 23 i dissesti segnalati nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta, a seguito dell'ondata di maltempo, dal Centro funzionale regionale. Cadute di massi e colate detritiche che hanno coinvolto la viabilità, e anche esondazioni di torrenti, in particolare a Valpelline, Issogne, Fontainemore, La Salle. Proprio a Issogne e Fontainemore sono state evacuate delle abitazioni. Segnalati alcuni sgomberi di stalle. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti a Issime, La Salle, Gressoney-La Trinité, Donnas, Pont-Saint-Martin e Aosta. I livelli dei corsi d'acqua sono in aumento. La Dora Baltea al momento non ha superato le soglie di attenzione a valle di Hone è vicino agli argini, anche per effetto delle immissioni dei torrenti Ayasse e Lys, che ha superato le soglie di attenzione nei punti monitorati di Gressoney e Issime. Le precipitazioni sono state più intense nel settore sud orientale (valle del Lys e di Champorcher) dove sono stati registrati i valori massimi. A Lillianes, in particolare, nelle ultime 24 ore si segnalano 495.2 millimetri di pioggia. Sono state segnalate valanghe che hanno raggiunto il fondo valle a Rhemes, Pré-Saint-Didier, Oyace, Bionaz e Valsavarenche.

Traforo del San Bernardo chiuso per neve

Prosegue l'ondata di maltempo in Valle d'Aosta, che coinvolge anche le regioni confinanti di Francia e Svizzera. Il traforo del Gran San Bernardo è chiuso dalla notte scorsa a tutti i veicoli per neve. Al traforo del traforo del Monte Bianco la nevicata in corso non causa particolari disagi sul versante italiano, mentre su quello francese si segnalano possibili disagi e i mezzi pesanti vengono fermati all'area di regolazione di Passy. Restano chiuse le strade regionali 44 della Valle del Lys , 47 di Cogne, 23 di Valsavarenche, 24 di Rhêmes, 1 di Perloz e la 30 di Ollomont. Nella notte il limite neve si è abbassato fino anche a 700 metri.

Alberi caduti e parchi chiusi a Milano

Da ieri sera il forte maltempo si è abbattutto anche sulla Lombardia e in particolare su Milano dove nella notte sono caduti diversi alberi e il Comune ha deciso la chiusura dei parchi pubblici per tutta la giornata di oggi.