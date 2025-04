Il presidente Mattarella ha lasciato l’ospedale ed è tornato al Quirinale

Roma, 17 aprile 2025 – Sergio Mattarella è stato dimesso dall'ospedale Santo Spirito di Roma, dove lunedì sera è stato operato per l'impianto di un pacemaker al cuore. Il capo della Stato, che ha trascorso una seconda notte nel nosocomio capitolino, ha lasciato la struttura dopo le 8.35 diretto al Quirinale. Da quanto si apprende, Mattarella questa mattina ha letto i giornali e ha effettuato qualche telefonata. Poi, dopo le ultime visite di controllo, il professor Roberto Ricci, il primario del reparto di cardiologia che già nel 2018 aveva operato Giorgio Napolitano, ha confermato le dimissioni.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella (in auto) lascia ospedale Santo Spirito (Ansa)

Adesso il presidente trascorrerà la classica Pasqua in famiglia. Tuttavia, sebbene approfitterà di questi giorni di festa per riposarsi, non è prevista l’assenza totale di lavoro. Come già fatto sapere dal Quirinale, sono confermati tutti gli impegni in programma per la prossima settimana, legati soprattutto alle celebrazioni per la Festa della Liberazione. Sergio Mattarella riprenderà quindi la normale attività giorno 23 aprile con l'udienza agli ex combattenti, il 25 invece prima deporrà una corona all'Altare della Patria e poi sarà a Genova per gli appuntamenti ufficiali relativi alla ricorrenza.