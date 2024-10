Chi è Elia Nuzzolo, il giovane Mike Bongiorno della serie (ma anche Max degli 883)

Milano, 22 ottobre 2024 – Toscano, classe 2000, occhi verdi, Elia Nuzzolo è il nome di uno dei giovani volti televisivi che sta facendo parlare di sé e del suo talento. Dopo aver interpretato Max Pezzali nella serie Sky “Hanno ucciso l'uomo ragno”, ora è il volto di Mike Bongiorno nella miniserie “Mike” targata Rai 1. Con due ruoli così diversi, Nuzzolo dimostra la sua versatilità, incarnando due icone del mondo dello spettacolo italiano con autenticità. “Non li ho imitati, li ho resi miei”, ha raccontato in un'intervista.

L'attore Elia Nuzzolo al photocall della miniserie ‘Mike’ (Ansa)

Dalla recitazione alla carriera televisiva

Nato a Prato, 24 anni, alto (1.83 m), viso d’angelo, Elia Nuzzolo ha iniziato ad avvicinarsi alla recitazione a soli 13 anni. La sua passione è sbocciata grazie a un corso di cinema a Prato, dove ha incontrato l’insegnante Chiara Lucianti, che lo ha guidato nel riconoscere le sue potenzialità. Da lì, la strada lo ha portato a Roma, dove ha frequentato il Centro Sperimentale di Cinematografia. Esperienze che gli hanno aperto le porte nel mondo attoriale e permesso di muovere i primi passi recitando in cortometraggi tra i quali nel 2020 “Dostoevskij e noi” di Eljana Popova e nel 2022 “Macerie” per la regia di Federico Mazzarisi nel ruolo di Nino il protagonista, e spettacoli teatrali: “Questa storia di ogni logica è fuori” di Eljana Popova (2021). Il suo lavoro non passa inosservato e, nel 2022, appare nel ruolo di Tommaso in Rosso Speranza, film della regista Annarita Zambrano. Poi le fiction: nel 2023 è stato scelto per indossare i panni di Max Pezzali e infine un giovane Mike Bongiorno agli albori della sua carriera.

La svolta

L’interpretazione di Mike Bongiorno ha segnato un punto di svolta per il giovane attore, che descrive l'esperienza come “incredibile ed eccitante”. Nuzzolo ha dichiarato di essersi impegnato a fondo per trovare un equilibrio tra rispetto per il personaggio e personalizzazione del ruolo. “È stata una grande opportunità per conoscere la storia incredibile di Mike, le difficoltà che ha superato prima di diventare un’icona della televisione italiana”, i suoi post sui social. “Un progetto a cui tengo molto, che mi ha dato la possibilità di conoscere la storia incredibile di Mike, le mille peripezie che ha dovuto affrontare prima di diventare un’icona della televisione Italiana e uno dei più grandi conduttori di sempre”.

Le affinità con il giovane Mike

Oltre a interpretare il celebre conduttore, Nuzzolo ha rivelato di sentirsi in sintonia con Bongiorno anche dal punto di vista caratteriale. “Mi sento discreto, come lui e Pezzali”, ha confidato, sottolineando però di avere passioni differenti. Mentre Mike era famoso per il suo amore per lo sport, Nuzzolo ha una passione per il pianoforte, che ha studiato per anni. Con Elia, che veste i panni del giovane conduttore approdato a New York, c’è Claudio Gioè che interpreta il Mike maturo.

Single o fidanzato?

Con Mike, Nuzzolo ha raggiunto la popolarità, viene riconosciuto per strada, la gente lo ferma e con calore gli stringe la. Ma lui resta con i piedi per terra, non si monta la testa e pensa a quando tornerà a Prato dai suoi amici di sempre. Single o fidanzato? La domanda resta aperta, sulla sua vita privata e sentimentale, massimo riserbo.