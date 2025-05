Eurovision 2025: come si vota

Roma, 13 maggio 2025 – In onda a partire da questa sera l’Eurovision song contest. Le due semifinali saranno trasmesse, infatti, oggi martedì 13 maggio e giovedì 15 maggio. La finale andrà, invece, in onda sabato 17 maggio. In alcune delle serate sarà possibile votare anche dal nostro Paese. Ecco quando votare e come esprimere la propria preferenza.

Il programma dell’ESC 2025

Nella semifinale di questa sera si esibiranno 18 artisti (tra cui Lucio Corsi che, però, facendo parte dei Big 5 è già automaticamente in finale). Giovedì 15 maggio si esibiranno i restanti 19 artisti in gara.

Entrambe le serate saranno trasmesse in diretta su Rai2 e Rai Play ma anche su eurovision.tv e sul canale ufficiale dell’Eurovision su YouTube.

Sabato 17 maggio, invece, si esibiranno i Big 5 (Italia, Francia, Spagna, Germania e Regno Unito); la Svizzera visto che è il Paese ospitante e i 20 artisti più votati nel corso delle precedenti semifinali. La finale sarà trasmessa su Rai1, Rai Radio 2 e Rai Play oltre che sulla piattaforma eurovision.tv e su YouTube.

Quando si vota

Dall’Italia sarà possibile esprimere il proprio voto solo in due delle tre serate: oggi 13 maggio e sabato 17 maggio in occasione della finale.

È appena il caso di ricordare che non si può esprimere un voto per l’artista che proviene dal proprio Paese. Dall’Italia, dunque, non sarà possibile votare per Lucio Corsi.

Come si vota

Le modalità di voto dall’Italia sono differenti:

chiamata da telefono fisso al numero 894.001 digitando il codice dell’artista che si vuole votare

al numero 894.001 digitando il codice dell’artista che si vuole votare invio di un SMS al numero 475.475.0 con il codice dell’artista che si vuole votare

al numero 475.475.0 con il codice dell’artista che si vuole votare voto tramite l’App ufficiale Eurovision Song Contest selezionando l’artista che si desidera votare

Eurovision Song Contest selezionando l’artista che si desidera votare voto online attraverso il sito ufficiale www.esc.vote seguendo le istruzioni preposte

Ogni voto avrà il costo di 0,50 centesimi e si potranno esprimere un massimo di 5 voti per sessione.

Nella serata finale al voto del pubblico si aggiungerà anche il voto dei singoli Stati chiamati a esprimere le proprie preferenze sui colleghi.

In che occasioni votare

È importante fare caso all’apertura e alla chiusura delle sessioni di voto perché sarà possibile esprimere le proprie preferenze solo nei segmenti di voto aperto.