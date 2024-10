Viaggiare non ha età: le destinazioni preferite dagli over 65

Si viaggia a tutte le età, le vacanze non sono solo per Millennial e Gen Z. Il desiderio di esplorare il mondo, ampliare i propri orizzonti, scoprire nuove culture, ma anche solo concedersi un po’ di svago e di relax in destinazioni più o meno lontane da casa, cresce sempre più tra i silver traveller, ovvero gli over 65. Viaggiatori instancabili, liberi da impegni di lavoro e con la possibilità di dedicarsi finalmente alle proprie passioni, i cosiddetti “baby boomer”, la generazione di pensionati più ricca di sempre, sono alla ricerca di offerte complete e variegate, suddivise in più periodi dell'anno.

Un fenomeno in grande ascesa. Secondo la Commissione europea sono 140 milioni i turisti over 60 previsti in Europa nel 2030, un numero quasi quadruplicato rispetto al 2010. La maggior parte di questi turisti arriverà dall’Asia, seguita da Europa, Nord e Sud America. Nel 2050, il mondo conterà 3,2 miliardi di persone over 50. E l'Europa sarà il continente più anziano, con una speranza di vita oltre gli 80 anni.

Flessibilità e destagionalizzazione

Tra le destinazione scelte le spiagge e il mare

Più flessibili in termini di tempo, i “retired” possono scegliere di partire anche fuori stagione, riuscendo così ad approfittare di tariffe vantaggiose e a concedersi soggiorni più lunghi. Fenomeno in crescita in tutto il mondo, il trend dei silver traveller è ben evidente anche nel Belpaese. Vueling, parte del gruppo IAG e che quest’anno festeggia il ventesimo anniversario, ha stilato la classifica delle mete più scelte e dei mesi più richiesti dai passeggeri over 65, analizzando i dati delle prenotazioni del 2023 e del 2024 in partenza dall’Italia.

Italia in testa

Gli over 65 italiani preferiscono viaggiare soprattutto all'interno del paese, grazie alla varietà delle bellezze del territorio e alla comodità dei collegamenti. Guardando i voli della compagnia spagnola dall’Italia del primo semestre 2024, le 5 nazioni in cui i silver, in proporzione, si sono recati maggiormente sono: in prima battuta l’Italia, seguita poi con un netto distacco da Croazia, Spagna, Regno Unito e infine Francia.

Doppio podio per la Sicilia

Da soli, con gli amici, in coppia il fenomeno dei silver traveller è in grande ascesa

Sempre sui voli dall’Italia del primo semestre 2024, se si ingrandisce la scala per analizzare le città, il podio della classifica delle 10 con più alti percentuali di over 65 è occupato interamente da centri italiani. Si tratta, in ordine, della vulcanica Catania, la poetica Firenze e la sorprendente Palermo. A seguire, dalla quarta alla decima posizione, con un netto distacco dalle prime tre, si trovano anche alcune imperdibili destinazioni fuori dallo Stivale, in particolare in Croazia e Spagna: la vivace e soleggiata Alicante, Madrid dal fascino magnetico, la splendida perla mediterranea Dubrovnik, Bilbao col suo fermento culturale, la dinamica Malaga e, infine, Barcellona dall’atmosfera energica e cosmopolita e Spalato col suo straordinario patrimonio culturale. Dalla scelta di queste città, emerge che tanti di questi viaggiatori propendono per una rilassante vacanza al mare, per godere di acque turchesi e spiagge meravigliose, ma anche tour culturali, alla scoperta della storia, dell’arte e del patrimonio enogastronomico di intramontabili centri d’arte.

La classifica delle top 10

Catania (Italia) Firenze (Italia) Palermo (Italia) Alicante (Spagna) Madrid (Spagna) Dubrovnik (Croazia) Bilbao (Spagna) Malaga (Spagna) Barcellona (Spagna) Spalato (Croazia)

Spa, crociere e cammini

Le vacanze benessere e spa sono tra le preferite, con mete top come Trentino, Veneto e Toscana. Anche le crociere restano una scelta gettonata, grazie a comfort, lusso e possibilità di socializzare. Non mancano i viaggi esperienziali, come il Cammino di Santiago, che coinvolge molti over 50 (circa il 30% dei partecipanti), o la Via Francigena, con una forte presenza di viaggiatori tra i 40 e i 60 anni.

Partenze meglio se fuori stagione

I dati delle prenotazioni Vueling per il 2023 mostrano una netta preferenza per i cosiddetti “periodi spalla”, con maggio e ottobre in cima, seguiti da giugno e settembre. Marzo, aprile e novembre sono altrettanto gettonati. Al contrario, dicembre-febbraio e i mesi estivi di luglio e agosto sono meno popolari. Questo permette ai silver traveller di evitare le folle dell'alta stagione, godendosi le destinazioni in modo più autentico e accedendo a offerte più vantaggiose per voli, alloggi e attività, rendendo il viaggio più accessibile.