CiokoFlò, a Firenze l'eccellenza del cioccolato artigianale made in Italy

Si narra che il legame tra la città di Firenze e il cioccolato abbia origini lontane. E che abbia inizio quando un esploratore fiorentino, Francesco Carletti, partito con il padre Antonio, per le isole di Capo Verde per comprare schiavi africani da rivendere nelle Indie Occidentali, dopo aver viaggiato per il mondo e assaggiato fave di cacao, tornò in patria portando con sé qualche bacca di cacao. Fu proprio grazie a lui che alla corte dei Medici arrivò questo alimento esotico, gustoso e fino allora sconosciuto.

Per celebrare questo legame, ma non solo, dal 10 al 13 aprile in piazza Santa Croce si terrà la prima edizione di CiokoFlo’, il festival del cioccolato artigianale. L’evento vedrà come protagonisti aziende provenienti da tutta Italia da nord a sud, per far degustare e scoprire il meglio della tradizione artigianale italiana e non solo.

Cioccolato, dal Nord al Sud

In Piazza Santa Croce ci saranno decine di stand che daranno a tutti la possibilità di scoprire e degustare innumerevoli varianti di cioccolato artigianale made in Italy. Dal Piemonte arriva una proposta senza latte, senza glutine, senza olio di palma, senza grassi animali e senza coloranti, perfetti per chi segue una dieta vegana o ha particolari esigenze alimentari il tutto arricchito dall’immancabile Nocciola IGP Tonda Gentile del Piemonte utilizzata per le creme spalmabili e non solo con l’aggiunta di cacao proveniente dal Venezuela. Sempre dalla regione saranno presenti anche i tipici cuneesi al rhum, i liquori aromatizzati al cioccolato e i dragees, ovvero confetti di cioccolato di varie tipologie che racchiudono una mandorla o una nocciola piemontese.

Dalla provincia di Verona saranno presenti le confetture e la cioccolata calda, oltre all’intramontabile connubio che vede diverse tipologia di frutta ricoperte di cioccolato e una vasta selezione di biscotteria, come frollini al cacao, i macaron con le loro coloratissime varianti golose e i morbidi tartufini alla nocciola. La Lombardia porta a Firenze le tipiche tavolette artigianali reinterpretate per incontrare i gusti e le tendenze più sofisticate ed innovative, con declinazioni che andranno dal pistacchio alle nocciole tostate, fino agli abbinamenti più arditi come mandorle e fichi, cioccolato bianco con frutti di bosco e cioccolato al latte arricchito da scorzette d’arancia.

Tavolette di cioccolato

La Toscana, regione ospitante, naturalmente sarà tra le protagoniste della kermesse, portando un assaggio delle sue eccellenze in ambito dolciario, come i waffle al cioccolato, i cremini di cioccolata fondente e lamponi e i pancake con varie farciture golose. Dall’Emilia Romagna invece sarà possibile assaggiare tavolette di cioccolato, praline, scorze d’arancia candite, e curiosità come "La Negra", una crema spalmabile a base di miele sardo e cacao ma anche il "Cioko Stecco", un pratico cioccolato da passeggio, immancabile ovviamente anche il gelato in diversi gusti.

La Sicilia porta la ricchezza delle sue materie prime, trasformando ingredienti tipici come arance e limoni Igp di Sicilia, mandorle di Avola, nocciole dei Nebrodi e pistacchi di Sicilia in delizie al cioccolato. Si potranno degustare tartufi artigianali, nei gusti pistacchio, nocciola e mandorla, scorze d’agrumi ricoperte di cioccolato, tavolette dai gusti vari, praline ripiene di crema spalmabile, frutta ricoperta di cioccolato, cremini e le esclusive "bool", sfere di cioccolato ripiene di creme, con pistacchio e mandorla come protagonisti. Restando nel sud Italia sarà possibile degustare anche le famose e croccanti code d’aragosta, farcite con creme golose, e le soffici nuvole leggere e irresistibili esaltate dal gusto intenso del cacao. E dalla Calabria arrivano invece cremini nei gusti più assortiti, dall’esotico cocco all’imponente fondente al pistacchio, senza tralasciare aromi più innovativi e pop come il gusto kinder o la versione ispirata ai pan di stelle.

A CiokoFlo’ 2025 non mancherà anche un assaggio della produzione d’oltralpe: sarà infatti presente direttamente dalla Francia una selezione di eccellenze internazionali, come gli iconici macarons, pasticcini composti da due meringhe soffici e colorate che racchiudono un ripieno cremoso dei quali ad ogni colore corrisponde un gusto diverso; altra famosa tipicità francese che si potrà gustare in Piazza Santa Croce sono le tête-choco, o tête-au-chocolat, dolce fatto di albumi montati a neve o marshmallow adagiati su una cialda o un biscotto, il tutto ricoperto di cioccolato.

Gli eventi

Il cioccolato sarà il grande protagonista della prima edizione di CiokoFlòe stupirà il pubblico non solo per la varietà dei gusti ma anche per le maxi installazioni che si potranno ammirare. Due opere golose, uniche e in dimensioni da record verranno realizzate ad opera di alcuni maestri cioccolatieri.

La prima, una statua in cioccolato a grandezza naturale del David di Michelangelo, verrà creata da Mirco della Vecchia che detiene il maggior numero di Guinness mondiali nel settore della pasticceria e della cioccolateria, tra cui il record per il cono gelato più grande del mondo e per la scultura di cioccolato più alta, oltre ad aver conquistato sia nel 2007 che nel 2008 il titolo di Campione Italiano di Cioccolateria, confermando la sua abilità e maestria.

Stand a Ciokoflò

Mirco Della Vecchia utilizzerà un mix di cioccolati provenienti dall’Africa e dal Camerun per realizzare un'opera d'arte che omaggerà l'arte della cioccolateria artigianale e la città. La statua creata resterà esposta per il pubblico in Piazza Santa Croce per tutta la durata della kermesse. Invece per rendere omaggio alla squadra della Fiorentina, verrà realizzata una maxi tavoletta di cioccolato interamente viola, un tributo ai colori e alla passione della squadra di calcio simbolo della città. Il colore viola è il simbolo distintivo dell’Acf Fiorentina.

Per i più piccoli ci sarà un'area dedicata dove potranno divertirsi con i Giochi Antichi, giochi tradizionali in legno che riportano indietro nel tempo. Per chi non può rinunciare a scattarsi foto ricordo e selfie da pubblicare su propri social, ci saranno installazioni super instagrammabili come le creazioni di Michela Vicini, artista madonnara che creerà in occasione della kermesse una spettacolare installazione di cioccolato in 3D. L'opera celebrerà l'incontro tra il cioccolato e la città di Firenze, grazie all’impiego di giochi prospettici ed effetti ottici che renderanno lo scatto tridimensionale, perfetto per essere condiviso su Instagram.

La Fabbrica del cioccolato

Oltre agli stand, dal 10 al 13 aprile, Piazza Santa Croce ospiterà nella "Fabbrica del Cioccolato", un evento imperdibile per tutti gli amanti del cacao, grandi e piccoli. Attraverso un laboratorio didattico della durata di quattro giorni, sotto la guida dell'artigiano del cioccolato torinese Davide Appendino, sarà possibile esplorare l’intero processo produttivo, dalle origini della materia prima fino alla creazione del prodotto finito, per immergersi nelle suggestioni e nella storia di uno dei prodotti da sempre più amati. I più piccoli ogni giorno, dalle 11 alle 16, potranno diventare artigiani cioccolatieri, sperimentando in prima persona la magia della lavorazione del cioccolato.

Il cioccolato darà mostra di sé in ogni forma e ovviamente non poteva mancare la pralina, tra le creazioni più iconiche dal panorama della cioccolateria. Sarà la chocolate maker Valentina Brando a svelare tutti i trucchi e segreti per realizzare deliziosi cioccolatini direttamente a casa: si potranno imparare tecniche di preparazione, farcitura e decorazione delle praline durante gli showcooking in programma giovedì 10 aprile alle 16 e sabato 12 aprile alle 17.30.

Cioccolatini

Insolite combinazioni tra cioccolato e salato saranno il focus di un doppio appuntamento venerdì 11 e domenica 13 aprile alle 17.30. Durante l’aperitivo tematico il tradizionale tagliere verrà reinterpretato con un tocco di dolcezza. Accanto ai classici prodotti salati, come i grissini e i prodotti da forno, saranno abbinate proposte golose e specialità a base di creme, frutta sabbiata e gianduia, per un’esperienza di gusto unica e sorprendente, che farà vivere in chiave molto più dolce l’irrinunciabile momento dell’happy hour.