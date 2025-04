Pasqua in fiore: a Merano è caccia all'uovo botanico

Se state cercando un modo originale e coinvolgente per trascorrere il lunedì di Pasqua immersi nella bellezza della natura, i Giardini di Castel Trauttmansdorff a Merano vi invitano a un’esperienza imperdibile per grandi e piccini.

Lunedì 21 aprile, torna la divertentissima Caccia al Tesoro Botanico, un appuntamento che unisce il fascino della scoperta al gioco, trasformando il giardino botanico in un mondo da esplorare con occhi curiosi e spirito d’avventura. Protagonista assoluto? L’"uovo botanico", ma non uno qualsiasi! In realtà, i veri tesori da scoprire sono proprio le ‘uova’ delle piante – gli ovari in cui maturano i semi – piccoli scrigni di vita che raccontano la magia della natura in fiore.

Botanica, gioco e meraviglia

Pensata per bambini tra i 6 e i 12 anni, la caccia al tesoro inizia con un’affascinante visita guidata nelle zone più scenografiche dei Giardini. Qui, tra aiuole colorate e profumi primaverili, le guide esperte aprono e sezionano i fiori più spettacolari per mostrare – in modo semplice e divertente – le loro parti: ovario, pistilli, petali. Un’occasione perfetta per imparare a osservare il mondo vegetale con occhi nuovi, tra giochi e nozioni di botanica raccontate con passione. E non solo i bambini: anche mamme e papà saranno coinvolti in questo tour interattivo, che si svolge sotto forma di visita guidata animata, capace di catturare l’attenzione di tutta la famiglia.

Una sorpresa finale (shhh!)

Ma la vera emozione arriva sul finale… anche se non si dovrebbe dire troppo! Solo a visita quasi conclusa, infatti, i piccoli partecipanti scoprono che l’ultimo tesoro da trovare è di cioccolato. Una cassettina di legno contenente ovetti golosi viene nascosta nei dintorni, per la gioia dei bambini che, armati della loro mappa, potranno finalmente festeggiare il bottino. Un momento dolce e inaspettato, che aggiunge magia alla giornata.

Creatività botanica da portare a casa

Dopo l’avventura, spazio alla creatività! I bambini si cimenteranno in un laboratorio manuale dove potranno realizzare il proprio uovo di Pasqua botanico, utilizzando cartoncini bianchi a forma di uovo da decorare con petali di fiori freschi o secchi, oppure con acquerelli a base vegetale. Le tinte naturali vengono estratte da elementi semplici e affascinanti: curcuma per il giallo, polvere di broccolo per il verde, radice di robbia per il rosso. In alternativa, ci sono anche ovetti di carta pressata, grandi quanto un uovo di quaglia, da infilzare su un bastoncino e personalizzare con le stesse tecniche artistiche. Una volta asciutti, questi lavoretti si trasformano in ricordi unici da portare a casa, fatti con le proprie mani e con un pizzico di natura.

Informazioni pratiche

La partecipazione alla Caccia al Tesoro Botanico è su prenotazione e i posti sono limitati. Per ogni famiglia è consentita la presenza di massimo 2 adulti accompagnatori. Il costo per l’attività è di 4,50 € a persona, da sommare al biglietto di ingresso ai Giardini.