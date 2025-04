Case dei personaggi illustri: tutti i luoghi aperti il 5 e 6 aprile 2025. L’elenco per regioni

Tornano le Giornate delle Case dei Personaggi Illustri, l’evento promosso dall’Associazione Nazionale Case della Memoria che, per il quarto anno consecutivo, invita le case museo di tutta Europa ad aprire le porte al pubblico. Le visite si svolgeranno sabato 5 e domenica 6 aprile 2025, con prenotazioni disponibili fino al 4 aprile. L’iniziativa punta a valorizzare luoghi intrisi di storia e memoria, che conservano il ricordo di figure di spicco del passato.

In totale sono 143, in 19 regioni italiane, le strutture che hanno aderito all’invito dell’Associazione Nazionale Case della Memoria che, dopo tre edizioni dedicate alle Case museo presenti sul suolo italiano, hanno allargato il loro raggio d’azione. L’invito è stato aperto a tutti: hanno infatti potuto aderire tutte le case dei personaggi illustri internazionali, non solo quelle facenti parte dell’Associazione. Oltre alle case museo di tutte le tipologie, l’evento coinvolge anche i musei di personalità cioè quelli dedicati a un personaggio specifico o che hanno una collezione che illustra la vita e l'attività artistica di uno o più personaggi illustri in tutti i campi. Ambasciatore d’eccezione, per il terzo anno consecutivo, è Gianmarco Tognazzi che coordina la Casa della Memoria dedicata al padre, Casa Museo Ugo Tognazzi a Velletri. “È un bellissimo segnale quello dato dalle 143 realtà italiane che hanno scelto di aprire le porte per le Giornate internazionali delle Case della Memoria e dei Musei di personalità illustri - afferma Adriano Rigoli presidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria -. un numero record che dimostra come tutti insieme abbiamo potuto dare voce, e lustro, al nostro Paese nell’ambito di un evento che quest’anno avrà una diffusione internazionale”.

“Questa edizione registra in Italia, per la prima volta, l’adesione di 19 regioni su 20: un traguardo per noi importante - aggiunge Marco Capaccioli vicepresidente di Cdm –. Invito tutti a prenotare le visite: c’è la possibilità di visitare siti di solito chiusi al pubblico, partecipare a laboratori per i più piccoli o a eventi dedicati. Dunque torniamo a ‘riabitare’ le case dei Grandi”. L'iniziativa è promossa dall’Associazione Nazionale Case della Memoria, realtà nata in Toscana e oggi presente in 15 regioni italiane, con il patrocinio e la collaborazione dei Comitati Internazionali Icom International, Icom Demhist (Comitato Internazionale per le Case Museo Storiche) e Iclcm (Comitato Internazionale per i Musei Letterari e dei Compositori), Icom Italia e la Rete Europea delle Case Museo dei Personaggi Illustri.

Ecco l’elenco delle Case dei personaggi illustri aperte in Italia il 5 e 6 aprile, 2025, suddivise per regione, con numeri di telefono ed email per i contatti., informazioni sulla gratuità o il pagamento di biglietti, su eventuali laboratori ed iniziative correlate.

Pinacoteca Civica Casa Museo "Vincenzo Bindi" – Giulianova (TE)

Sabato 5 aprile, presso la Pinacoteca e la Sala didattica Loggiato "R. Cerulli", è in programma il laboratorio creativo "Case dei Personaggi Illustri", dedicato alla decorazione del legno per bambini dai 4 ai 12 anni. Costo 10 euro a partecipante. Fascia di età: 4-12 anni. Prenotazione obbligatoria. Nel fine settimana dedicato alle case dei personaggi illustri, la Pinacoteca Civica "Vincenzo Bindi" propone due iniziative speciali. Domenica 6 aprile, alle ore 10 e alle ore 16, si terrà l’attività “A spasso! Paesaggio Museo Diffuso”, un percorso di trekking urbano che guiderà i partecipanti attraverso le dimore dei giuliesi celebri, offrendo un viaggio alla scoperta delle personalità che hanno lasciato un segno nella storia locale. Ingresso, biglietto intero a 3 euro e ridotto a 2 euro. Telefono: 0858021290 Email: [email protected]

Villa De Lollis – Casalincontrada (CH)

Durante le Giornate delle Case della Memoria, Villa De Lollis aprirà gratuitamente le sue porte per visite guidate alla mostra permanente e all’intera dimora storica. I visitatori potranno inoltre assistere a un documentario esclusivo di 15 minuti su Cesare de Lollis, realizzato da Casa della Memoria. Telefono: 3295631912. Email: [email protected]

Casa del confino di Carlo Levi - Aliano (MT). Le visite: mattino ore 10.30 – 12.30; pomeriggio ore 15.30 – 18.00. Ingresso ridotto per tutti. Telefono: 0835 568529. Email: [email protected]

Museo Michele Tedesco e dell'Ottocento Lucano – Moliterno (PZ)

Il Museo Michele Tedesco partecipa all’iniziativa con visite guidate gratuite alla casa museo, offrendo un’occasione per approfondire la conoscenza del pittore e del contesto artistico dell’Ottocento lucano. Telefono: 3395725077. Email: [email protected]

Casa di Giuseppe Berto – Ricadi (VV)

La casa dello scrittore Giuseppe Berto sarà aperta gratuitamente per le visite, permettendo ai visitatori di immergersi negli spazi in cui l’autore visse e lavorò. Telefono: 3450191327. Email: [email protected].

Palazzo Mondo | Casa Museo del pittore Domenico Mondo – Capodrise (CE)

Sabato 5 aprile, Palazzo Mondo accoglierà i visitatori con due turni di visita, alle ore 15.30 e alle 17.00. Il costo d’ingresso è di 15 euro e comprende una visita guidata con un esperto della durata di circa un’ora e una guida cartacea. La prenotazione è obbligatoria tramite WhatsApp al 3334040198.

La casa dell'Upupa

Casa Museo Leo Amici - Montescudo-Monte Colombo (RN) La Casa Museo offre la visione di un filmato dedicato alla vita di Leo Amici, con omaggio gratuito di materiale inerente. I visitatori potranno partecipare a una visita guidata dei pannelli iconografici situati nei pressi della Casa Museo, costituiti da sculture in bassorilievo in bronzo di alto valore artistico, e visitare il Museo Leo Amici, che conserva testimonianze e produzioni audio-video sulla sua vita. L'ingresso e la visita guidata sono gratuiti. Telefono: 0541 985207. Email: [email protected]

Casa Artusi - Forlimpopoli (FC) Durante entrambe le giornate saranno organizzate visite guidate al complesso monumentale. Sabato 5 aprile alle ore 11 è prevista l'inaugurazione di una nuova postazione interattiva per la consultazione dell'archivio digitale artusiano e del Manuale di Pellegrino Artusi, alla presenza dell'assessora regionale alla Cultura, Jessica Allegni. L'ingresso e la visita guidata sono gratuiti. Telefono: 3498401818. Email: [email protected]

Museo Francesco Baracca - Lugo (RA) Sabato 5 aprile 2025 sono in programma visite guidate gratuite dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. Verranno inoltre presentate tre incisioni di Giulio Ruffini dedicate a Baracca, nuove acquisizioni che entrano a far parte delle collezioni museali. Le opere provengono dalla Casa Studio Giulio Ruffini di Mezzano di Ravenna. L'ingresso e la visita guidata sono gratuiti. Telefono: 0545299105. Email: [email protected]

Casa Museo Raffaele Bendandi - Faenza (RA) Sono previste visite guidate e una festa sabato pomeriggio a Casa Morini. L'ingresso e la visita sono gratuiti. Telefono: 3388188688. Email: [email protected]

Bottega Andrea Bersani - Bologna Sarà possibile partecipare a una visita guidata gratuita allo Studio Andrea Bersani. Telefono: 3495372456. Email: [email protected]

Casa Bertozzi - Forlimpopoli (FC) Oltre alla visita della casa, sarà possibile ammirare l'evento collaterale "Lucio Battisti - retrospettiva di Mauro Andrea". L'ingresso e la visita guidata sono gratuiti. Telefono: 3356214622. Email: [email protected]

Fondazione Palazzo Boncompagni – Bologna

Durante le giornate dedicate all’iniziativa, Palazzo Boncompagni sarà accessibile attraverso visite guidate prenotabili online. Le visite si concentreranno sulla mostra "Alfredo Pirri. Ritratto di Palazzo", curata da Lorenzo Balbi e Silvia Evangelisti. L'esposizione raccoglie una quarantina di opere, tra lavori antologici e site-specific, che dialogano con gli ambienti storici del palazzo. L’ingresso è omaggio per bambini fino a 10 anni, giornalisti e persone con disabilità. Per informazioni: [email protected], telefono 051226889.

Museo Rocca di Dozza (Lorenzo Campeggi) - Dozza (BO) Sabato 5 aprile alle ore 17:30 e domenica 6 aprile alle ore 16:00 si terrà la visita guidata "Intrighi di corte e vita nobiliare: la Rocca di Dozza ai tempi dei Malvezzi-Campeggi", con prenotazione obbligatoria. Inoltre, sabato 5 aprile alle ore 16:00 è previsto l'appuntamento "Sorsi di cultura. Letture e chiacchiere con tè", incontro con l'autrice Erika Maderna in dialogo con Lisa Emiliani. Il servizio di visita guidata è gratuito, ma è necessario acquistare il biglietto d'ingresso al Museo della Rocca. Telefono: 0542678240.Email: [email protected]

Casa Carducci - Bologna Nelle giornate del 5 e 6 aprile, la Casa Museo sarà visitabile gratuitamente con quattro visite guidate programmate: sabato alle ore 16 e 17, domenica alle ore 11 e 12. In questi orari la visita è possibile solo partecipando a una delle visite guidate, prenotabili tramite email fino al venerdì alle ore 15 o telefonicamente nei giorni successivi. Telefono: 051 2196520. Email: [email protected].

Villa Silvia Carducci – Cesena (FC)

Il Museo Carducciano propone visite guidate a tariffa ridotta per tutti, con la possibilità di scoprire la figura del poeta Carducci e della contessa Silvia. Il percorso include l’audio del Giardino Parlante e delle Camere dei personaggi, esplorando il legame tra il poeta e la contessa, il salottino letterario e gli ospiti illustri. Per informazioni: [email protected], telefono 0547323425.

Casa Museo Secondo Casadei - Savignano sul Rubicone (FC) L'ingresso è gratuito, ma solo su prenotazione. Ai visitatori verranno offerte cartoline personalizzate. Telefono: 0541945259 Email: [email protected]

Casa Museo Covili – Pavullo nel Frignano (MO)

Sono previste visite guidate su prenotazione con ingresso incluso nel costo della visita. I partecipanti riceveranno in omaggio la rivista "Tecnicamista" e potranno accedere all'esposizione temporanea "OnlyONE". Per informazioni: https://www.coviliarte.com/contatti.html, telefono +393931010101.

Casa dell'Upupa - Casa Studio Ilario Fioravanti - Sorrivoli di Roncofreddo (FC) Le visite guidate "raccontate" offriranno un'esperienza immersiva nel mondo onirico e artistico di Ilario Fioravanti. Durante il percorso sarà possibile aprire cassetti, esplorare stanze chiuse e scoprire opere inedite. L'ingresso e la visita sono gratuiti. Telefono: 3343651256. Email: [email protected]

Casa Museo Nena – Casalecchio di Reno (BO)

In via eccezionale, la casa museo aprirà anche il sabato mattina e la domenica pomeriggio. Le visite saranno condotte direttamente dai discendenti di Maria Maddalena Garavini, detta "Nena". L’ingresso è gratuito per i bambini fino a 10 anni, mentre per gli altri è prevista una tariffa ridotta di 10 euro. Il prezzo del biglietto include la visita guidata. Per informazioni: [email protected], telefono 3515355800.

Amici del Guercino a Palazzo Sampieri - Bologna Telefono: 3388732952 Email: [email protected]

Villa Lanfranchi – Lesignano de’ Bagni (PR)

Domenica 6 aprile sarà organizzata un'iniziativa musicale con tappe d’ascolto durante le visite guidate. L’evento vedrà la partecipazione dell’orchestra dell’Università di Parma, con brani di Bizet, Verdi e altri autori. Per informazioni: [email protected], telefono 3391667852. Casa Liverani Paolo - Faenza (RA) L'ingresso e la visita sono gratuiti. Telefono: 3466506602. Email: [email protected].

Fondazione Guglielmo Marconi - Villa Griffone – Sasso Marconi (BO)

La villa che ospitò il primo laboratorio di Marconi sarà aperta al pubblico con visite guidate. L'ingresso include una cartolina in omaggio. Il costo del biglietto è di 9 euro, ridotto a 5 euro per studenti. Per informazioni: [email protected], telefono 051846121.

Museo Pietro Mascagni - Bagnara di Romagna (RA) L'ingresso è a offerta libera. I visitatori riceveranno una cartolina dei musei e potranno usufruire di una visita guidata gratuita. Telefono: 3517898031. Email: [email protected]

Palazzo Milzetti - Museo Nazionale dell'età Neoclassica in Romagna - Faenza (RA) Domenica 6 aprile l'ingresso al museo sarà gratuito. Sabato 5 aprile, alle ore 16:30, è prevista la visita guidata "Il palazzo di Francesco Milzetti, nobile cavaliere alla corte di Napoleone", inclusa nel prezzo del biglietto del museo. Telefono: 0546 26493 Email: [email protected].

Casa Museo Vincenzo Monti – Ravenna

Per l’occasione, il museo proporrà un’introduzione alla casa seguita dalla visita ai nuovi allestimenti. L’ingresso e la visita guidata sono gratuiti. Per informazioni: [email protected], telefono 0545299149.

Casa Moretti – Cesenatico (FC)

L'ingresso è gratuito e include la visita alla casa museo, da sempre luogo di incontro tra letterati e artisti. Per informazioni: [email protected], telefono 3291778800. Casa Museo Gian Franco Morini – Faenza (RA)

Un percorso libero tra giardino, laboratorio e galleria d'arte permetterà ai visitatori di scoprire l’universo creativo dell’artista. L’ingresso e la visita guidata sono gratuiti. Per informazioni: [email protected], telefono 3392486927.

Museo Casa Pascoli - San Mauro Pascoli (FC) Ogni ora sarà possibile partecipare a una visita guidata alla casa natale e alla mostra "Cara Du. Ida Pascoli nelle lettere al fratello", a cura dell'Accademia Pascoliana. In omaggio verranno distribuiti volumi pascoliani. Telefono: 0541936070 Email: [email protected]

La Casa Rossa di Alfredo Panzini – Bellaria Igea Marina (RN)

Sabato 5 e domenica 6 aprile si terrà la visita guidata "Alfredo e la Casa Rossa", che esplorerà l’eredità culturale del luogo. L'ingresso e la visita sono gratuiti. Prenotazione obbligatoria al telefono 0541343889 o via email [email protected].

Casa Museo Luciano Pavarotti - Modena La casa museo sarà aperta ai visitatori con un ingresso ridotto a 10 euro comprensivo di audioguida. Telefono: 059460778 Email: [email protected]

Casa Rossini – Lugo (RA)

Domenica 6 aprile sono previste visite guidate gratuite nelle fasce orarie 10:00-12:00 e 16:00-18:00. Per informazioni: [email protected], telefono 0545299105.

Casa Museo Renzo Savini – Bologna

Le visite guidate, su prenotazione, prevedono una tariffa ridotta di 8 euro. L’ingresso include la visita. Per informazioni: [email protected], telefono 3492348646.

Casa del Pittore Archivio Carlo Tassi – Bondeno (FE)

L'ingresso e la visita sono gratuiti. Saranno distribuiti materiali informativi e promozionali. Per informazioni: [email protected], telefono 3465969483.

Palazzo Tozzoni – Imola (BO)

Sabato 5 e domenica 6 aprile, in occasione delle Giornate Internazionali delle Case Museo, l’ingresso sarà agevolato. L’accesso è gratuito per i residenti di Imola la domenica mattina, oltre che per studenti, persone con disabilità, guide turistiche e altre categorie. Per informazioni: [email protected], telefono 0542602609. Casa Museo Guerrino Tramonti – Faenza (RA)

Sono previste aperture straordinarie con accoglienza da parte di un familiare dell'artista, passeggiate guidate nei luoghi storici e un'esperienza social interattiva. L'ingresso prevede un'offerta libera minima di 5 euro, mentre le passeggiate guidate hanno una quota di adesione di 10 euro. Per informazioni: [email protected], telefono 3385786235.

Un nido di passeri (Casa Studio di Giulio Turci) – Santarcangelo di Romagna (RN)

La visita guidata sarà incentrata sui viaggi dell'artista, tra memoria e realtà. L'ingresso e la visita sono gratuiti. Per informazioni: [email protected], telefono 3420675085.

Casa Natale di Giuseppe Verdi - Busseto (VR) La casa natale di Giuseppe Verdi offre un nuovo tour multimediale che permette di esplorare le stanze dove il Maestro ha vissuto l'infanzia, con contenuti interattivi che raccontano la sua vita e la sua arte. L'ingresso ridotto è disponibile a 4 euro, solo su prenotazione. Telefono: 0524801331 - 052492487. Email: [email protected]

Atelier Tullio Vietri – Bologna

L’atelier ospiterà una nuova esposizione temporanea intitolata "Guerra alla Guerra", con un'ampia selezione di opere, tra cui diversi inediti. I visitatori riceveranno un folder in omaggio. Per informazioni: [email protected], telefono 3339971992.

Centro Studi Pier Paolo Pasolini - Casarsa della Delizia (PD) Il 5 aprile si terrà il seminario internazionale "Spazio Pasolini", mentre il 6 aprile sono previste visite guidate a cura delle guide turistiche di Promoturismo Friuli Venezia Giulia FVG. Sarà possibile visitare la mostra "Pasolini America Wahrol" e ammirare le stanze di Casa Colussi, testimonianza della stagione culturale friulana di Pasolini. L'ingresso e la visita sono gratuiti. Telefono: 0434870593. Email: [email protected]

Casa natale padre David Maria Turoldo - Sedegliano (UD) Saranno organizzate visite guidate alla cucina e alla camera da letto così come vissute da padre David Maria Turoldo. I visitatori potranno accedere gratuitamente alla casa e ricevere libri, Dvd e depliant in omaggio. Inoltre, si potrà visitare una mostra fotografica e assistere alla proiezione di brevi filmati sulla vita e le opere del poeta e teologo. Telefono: 3334305011. Email: [email protected].

Casa Museo Hendrik Christian Andersen - Roma Il 6 aprile l'ingresso sarà gratuito per tutti i visitatori. Sono previste due visite guidate, una alle 11:00 e una alle 17:00, con prenotazione obbligatoria via mail. Le visite sono limitate a un massimo di 20 persone. Telefono: 06 3219089. Email: [email protected]

Museo Casa Scelsi - Roma Sarà possibile partecipare a una visita guidata della Casa Museo con ingresso gratuito e ridotto disponibile. Telefono: 06 69920344 Email: [email protected].

Casa Museo Ugo Tognazzi - Velletri Domenica 6 aprile alle ore 10 è prevista un'apertura straordinaria con visita guidata della Casa Museo. La visita è gratuita con prenotazione obbligatoria. Email: [email protected].

Casa Luzzati - Genova Ingresso gratuito. È previsto un omaggio per i visitatori: una litostampa di Emanuele Luzzati. Telefono: 010 859 6770 Email: [email protected]

Casa Mazzini - Museo del Risorgimento - Genova Ingresso gratuito il 5 e il 6 aprile in occasione delle Giornate Internazionali. Il 5 aprile alle 11 si terrà una visita guidata gratuita con il conservatore del Museo, Massimo Angelini, per un massimo di 20 persone. È necessaria la prenotazione esclusivamente tramite il sito dei Musei di Genova. Telefono: 0105576431 Email: [email protected]

Fondazione Francesco Arata – Castelleone (CR) Ingresso gratuito. Telefono: 3483001966 Email: [email protected]

Villa Bernasconi – Cernobbio (CO) Ingresso gratuito. Telefono: 031 3347209. Email: [email protected]

Vincenzo Balena Atelier - Milano Ingresso gratuito. Tra le attività proposte, la presentazione di libri e un aperitivo. Sarà possibile visitare l'atelier tra sculture, disegni e dipinti e sfogliare volumi come "La Realtà e l'Estasi" di Vincenzo Balena, "Giovanni è stato qui?" di Balena e Marco Ceriani, e "Casa Berra tra storia e realtà" di Sergio Gandini. Telefono: 0267179747. Email: [email protected]

Fondazione Mario Coppetti - Cremona Ingresso gratuito. Telefono: 3471639350 (messaggi WhatsApp). Email: [email protected]

Museo Diotti – Casalmaggiore (CR) Ingresso gratuito. È prevista una visita guidata gratuita in italiano domenica 6 aprile alle ore 16, su prenotazione e per un massimo di 20 persone. Saranno disponibili anche visite guidate in lingua: in inglese alle 15:30 e in francese alle 16:30. È richiesta la prenotazione via email entro il 5 aprile. Ai visitatori verrà consegnato un volume in omaggio, fino a esaurimento scorte. Telefono: 0375 200416 Email: [email protected]

Casa di Andrea Mantegna - Mantova Ingresso gratuito. Sarà possibile visitare le mostre "Andrea Mantegna 1431-1506 Pittore Mantovano" e "Le collezioni fotografiche della Fondazione BAM". Telefono: 0376 360506. Email: [email protected]

Fondazione Ugo Da Como - Ets - Lonato Del Garda (BS) I visitatori potranno scegliere se esplorare il museo con il tour tradizionale oppure attraverso l'uso di smartglass, che, grazie alla realtà aumentata, consentiranno di scoprire curiosità sulla storia del Museo e su Ugo Da Como. La visita guidata agli ambienti interni del Museo è gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria. Telefono: 0309130060. Email: [email protected]

Casa Museo di Villa Monastero – Varenna (LC) Ai visitatori sarà offerto un libretto dedicato alla storia di Villa Monastero. Telefono: 0341 295450 Email: [email protected].

Marche, Gino Augusti 900, Trecastelli (AN)

Questa casa museo ospita oltre 200 memorabilia che raccontano la storia e l'opera di Gino Augusti. La visita guidata è disponibile a ingresso ridotto, offrendo ai visitatori un'esperienza completa nel cuore delle Marche. Numero di telefono: 3486192814. Email: [email protected].

Marche, Casa Rossini, Pesaro (PU)

Domenica 6 aprile, alle ore 11:00, la Casa Rossini presenta l’evento "Rossini e i suoi peccati," un racconto che ripercorre il legame tra il grande compositore e la gastronomia. La visita, impreziosita da aneddoti biografici legati alla cucina e alla musica, è accessibile con la Card Pesaro Musei a prezzo ridotto di 5 euro. Numero di telefono: 0721 387 357. Email: [email protected].

Marche, Museo Nazionale Rossini, Pesaro (PU)

Sabato 5 e domenica 6 aprile, alle ore 16:00, il Museo Nazionale Rossini propone la visita guidata "In viaggio con Stendhal," dedicata alla vita e alle opere del maestro Gioachino Rossini. La visita si basa su estratti della biografia scritta da Stendhal e offre una prospettiva unica sull’evoluzione del teatro italiano e sulle prime rappresentazioni delle opere rossiniane. Numero di telefono: 0721 1922156. Email: [email protected].

Casa-Museo Giovanni Gentiletti, Pesaro (PU)

La Casa-Museo Giovanni Gentiletti accoglie i visitatori con ingresso e visita gratuita, offrendo un’esperienza unica per immergersi nella storia e nell’arte di questo spazio culturale. Numero di telefono: 3477219106. Email: [email protected].

Casa Museo Osvaldo Licini, Monte Vidon Corrado (FM)

La Casa Museo Osvaldo Licini propone visite guidate gratuite alla dimora dell’artista, accompagnate dalla possibilità di visitare la mostra "Renato Paresce e Les Italien de Paris" a prezzo ridotto di 3 euro. Numero di telefono: 3349276790. Email: [email protected].

Casa Montessori, Chiaravalle (AN)

Questa casa offre visite guidate gratuite che permettono di scoprire il metodo Montessori e di manipolare alcuni materiali educativi. L’ingresso ridotto è disponibile nelle mattinate di sabato e domenica. Numero di telefono: 3791763049. Email: [email protected].

Archivio, Biblioteca, Museo "Gaspare Spontini", Maiolati Spontini (AN)

La visita guidata alla Casa-Museo Gaspare Spontini include anche la Chiesa di San Giovanni, dove è situata la tomba del compositore. L’ingresso alla casa e alla chiesa è gratuito per la visita guidata. Numero di telefono: 3479426186. Email: [email protected].

Casa natale Nazareno Strampelli, Castelraimondo (MC)

Domenica 6 aprile, la Casa natale Nazareno Strampelli sarà aperta gratuitamente, offrendo una visita unica tra gli arredi d’epoca e ambienti suggestivi, come la camera del giovane Strampelli con il soffitto dipinto e il salottino cinese. Inoltre, è previsto un giro panoramico di Crispiero. Numero di telefono: 3471986902. Email: [email protected].

Rocca Demaniale di Gradara, Gradara (PU)

In occasione delle Giornate Internazionali delle Case Museo, la Rocca di Gradara offre visite guidate tematiche alla mostra "Da Zanvettori all'ultima Castellana" entrambe le giornate alle ore 16:00. L’ingresso sarà gratuito domenica 6 aprile. La visita guidata è inclusa ed esplora la storia privata della fortezza, dal 1920 al 1983. Numero di telefono: 0541964673 (int. 1). Email: [email protected].

Palazzo Iacovone - Casa Natale del Prof. Cosmo M. De Horatiis - Poggio Sannita (IS) È prevista una visita gratuita alla casa natale, guidata direttamente dal proprietario, con un percorso che comprende la biblioteca e il frantoio ipogeo. La durata della visita è di circa un’ora e mezza. Ai partecipanti verranno consegnati brochure e prodotti tipici in omaggio. Telefono: 3342253485 (anche WhatsApp). Email: [email protected].

Museo Casa Don Bosco - Torino L'ingresso è gratuito e i visitatori potranno scegliere se esplorare il museo autonomamente attraverso un'audioguida con codice QR oppure partecipare alla visita guidata prevista alle ore 10.30, per la quale è necessaria la prenotazione. Telefono: 0115224421. Email: [email protected]

Museo Francesco Faà di Bruno - Torino

I visitatori avranno la possibilità di salire sul campanile in muratura più alto di Torino, 75 metri, ed esplorare il museo e l'appartamento privato del fondatore. Nella biblioteca saranno esposti, in via straordinaria, documenti d'archivio di particolare interesse. In occasione del bicentenario della nascita di Faà di Bruno, saranno disponibili per l'acquisto riproduzioni di santini antichi appartenenti alla collezione del Museo. La visita è gratuita, ma si richiede un contributo di 4 euro per la manutenzione del sito museale. Telefono: 340 3461409. Email: [email protected]

Museo Casa Galimberti - Cuneo Sono previste due visite guidate tematiche dal titolo "Una casa: arte, cultura e libertà", con turni alle ore 15:30 e alle 17. L'esperienza permetterà ai visitatori di immergersi nella vita e nell'eredità di Duccio Galimberti, figura di spicco della Resistenza antifascista. Il percorso si snoderà attraverso le varie stanze della casa, conservata nella sua atmosfera storica originale, per raccontare la storia della famiglia e del periodo storico. L'ingresso e la visita guidata sono gratuiti. Telefono: 0171/444801 Email: [email protected]

Museo Civico Luigi Mallé - Dronero (CN)

In occasione del trentennale dell'apertura del Museo Mallé, sarà possibile partecipare a una visita guidata dedicata al percorso di Luigi Mallé dalla direzione dei Musei Civici torinesi al collezionismo privato. L'evento sarà condotto dalla giornalista e poetessa Beatrice Condorelli. L'ingresso e la visita guidata sono gratuiti. Telefono: 3478878051. Email: [email protected].

Casa Museo Antonio Carena – Rivoli (TO) Durante la visita guidata, i visitatori potranno esplorare la Casa-Studio del pittore Antonio Carena, il luogo in cui è nato, vissuto e ha creato le sue opere. Il museo ospita una retrospettiva permanente che illustra il suo percorso artistico ed espone oggetti della sua vita quotidiana, offrendo un'immersione completa nel suo mondo creativo. La visita sarà condotta dal curatore della Casa Museo. Telefono: 3470393276. Email: [email protected]

Casa Museo di Silvio Pellico - Saluzzo (CN) I visitatori potranno usufruire di una visita guidata gratuita. Telefono: 3293940334 Email: [email protected]

Piemonte, Castello di Miradolo - Fondazione Cosso, San Secondo di Pinerolo (TO)

Sabato 4 aprile alle ore 15 è prevista una visita guidata alla mostra all'interno del Castello, con approfondimenti sulla storia del castello e dei personaggi storici a cui è appartenuto. La visita è compresa nel biglietto di ingresso, che ha un costo di 15 euro, ed è necessaria la prenotazione. Numero di telefono: 0121 376545 ; 0121 502761. Email: [email protected].

Piemonte, Museo Civico Casa Cavassa, Saluzzo (CN)

I visitatori possono partecipare a visite guidate al costo di 2 euro oltre al biglietto d'ingresso, disponibili alle ore 11, 15:30 e 16:30. Sono previsti omaggi per gli under 18, i soci ICOM, le guide turistiche e coloro che possiedono l'Abbonamento Musei Torino Piemonte. Numero di telefono: 3293940334. Email: [email protected].

Palazzo Comi - Casa Museo – Tricase (LE) Saranno organizzate visite guidate all'interno della casa museo del poeta, con proiezione di documentari e contenuti multimediali. L'ingresso è gratuito. Telefono: 3804580180 Email: [email protected]

Pinacoteca Michele de Napoli – Terlizzi (BA) In occasione della Giornata Internazionale delle Case Museo, sarà organizzata una conferenza sulla figura di Michele de Napoli. L'evento avverrà successivamente al 5 e 6 aprile 2025, ma entro la fine del mese, a causa di impegni istituzionali del Sindaco e dell'Assessore alla Cultura, nonché della conclusione dei lavori di restauro conservativo della facciata della Pinacoteca. L'ingresso e la visita guidata sono gratuiti. Telefono: 0803517577 Email: [email protected]

Casa d'Artista Cosimo Della Ducata - Lecce I visitatori potranno accedere gratuitamente alla Casa Museo e partecipare a una visita guidata. Telefono: 3921881618

Casa Museo Mauro Giuliani – Bisceglie (BT) Durante il 5 e 6 aprile, dalle 16:00 alle 20:00, si svolgeranno visite guidate ogni ora, con la presenza del discendente e biografo Nicola Giuliani.Telefono: 3489491656 Email: [email protected] Puglia, Casa Museo Elisa Springer, Manduria (TA)

Questa casa museo propone una visita guidata esperienziale al costo di 2 euro, con ingresso ridotto disponibile esclusivamente per i bambini. Numero di telefono: 3494575172. Email: [email protected].

Casa Museo Carmelo Floris – Olzai (NU) Ingresso gratuito per residenti a Olzai, portatori di handicap e minori di cinque anni. È prevista anche la visita gratuita alla Casa Mesina Cardia, che ospita la IV edizione della Biennale dell'Incisione Italiana. Telefono: 3664625022. Email: [email protected]

Casa Museo Luigi Capuana, Mineo

Nei giorni di sabato 5 aprile, dalle 15:00 alle 19:00, e domenica 6 aprile, dalle 09:00 alle 13:00, sarà possibile visitare questa casa museo. L’esperienza comprende una visita guidata animata da letture tratte dalle opere di Luigi Capuana. Ai visitatori sarà offerta in omaggio una cartolina raffigurante lo scrittore. Ingresso gratuito e visita gratuita per tutti. Telefono: 0933 983056. Email: [email protected].

Circolo di Cultura Luigi Capuana, Mineo (CT)

Il Circolo di Cultura Luigi Capuana offre una visita guidata che racconta la sua storia. L’ingresso e la visita guidata sono gratuiti. Telefono: 3393927300. Email: [email protected].

Casa Florio - Palazzina dei Quattro Pizzi all'Arenella, Palermo

La visita a questa residenza storica è gratuita e permette di scoprire uno degli edifici simbolo della famiglia Florio. Telefono: +39 3913242207. Email: [email protected].

Castello di Donnafugata, Ragusa

Il Castello di Donnafugata offre visite guidate gratuite in lingua italiana sia al Castello che al Parco nelle giornate di sabato 5 e domenica 6 aprile, con varie fasce orarie. Le visite saranno condotte da Clorinda Arezzo e Nuccio Iacono. Gli ospiti potranno godere del biglietto ridotto a 4 euro per visitare il Castello, il Parco e il Museo del Costume. Telefono: 0932676500. Email: [email protected].

Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato, Cinisi (PA)

La visita alla Casa Memoria prevede una testimonianza di un attivista che racconta la storia di Peppino e Felicia Impastato e una visita agli spazi interni che ospitano opere d’arte e documenti storici. L’ingresso e la visita sono gratuiti per i gruppi, seppur con un contributo richiesto. Telefono: 0918666233. Email: [email protected].

Casa d’artista Salvatore Incorpora, Linguaglossa (CT)

La casa d’artista offre una visita gratuita che consente di esplorare lo spazio e immergersi nell’atmosfera creativa dell’artista. Telefono: 3403552365. Email: [email protected].

Casa Kitson-Phelps, Casa Cuseni Unesco Intangible Cultural Heritage, Taormina (ME)

La visita, gratuita e condotta dallo stesso proprietario Francesco Spadaro, permette di conoscere la storia di Casa Cuseni e beneficiare del racconto di un Tesoro Umano Vivente inserito nel REIS Sicilia. Telefono: 0942558111. Email: [email protected].

Casa Museo del Beato Giuseppe Puglisi, Palermo

I volontari del Centro di Accoglienza Padre Nostro offrono visite guidate e laboratori per bambini. Sono disponibili omaggi come depliant, cartoline e libri. L’ingresso e la visita sono gratuiti. Telefono: 0916301150. Email: [email protected].

Casa natia Suor Rosa Roccuzzo, Monterosso Almo (RG)

Una visita guidata consente di scoprire la casa natale di Suor Rosa Roccuzzo. L’ingresso e la visita guidata sono gratuiti. Telefono: 0932 979412 – 3889885283. Email: [email protected].

Sicilia, Casa Museo Thule, Palermo

Villa La Pietra, New York University (Sir Harold Acton), Firenze

Per celebrare le Giornate Internazionali delle Case Museo 2025, Villa La Pietra organizza tre visite guidate sabato 5 aprile, alle ore 10:00, 14:00 e 15:30. Le visite esplorano la personalità di Sir Harold Acton, ultimo proprietario della dimora, noto scrittore, esteta e ricercatore. Oltre a scoprire le stanze storiche della Casa Museo e gli spazi del Giardino, sarà possibile visitare la mostra temporanea "Harold in the Twenties," che illustra la sua passione per letteratura, arte e storia. Le visite saranno condotte in italiano o inglese da un docente e dal Responsabile della Collezione. L’ingresso e la visita sono gratuiti, limitati a gruppi di 15 persone. Numero di telefono: 0555007210. Email: [email protected].

Casa Museo Sigfrido Bartolini, Pistoia

La Casa Museo Sigfrido Bartolini offre una visita guidata gratuita, permettendo ai visitatori di immergersi nelle opere dell’artista. Numero di telefono: 3336052085. Email: [email protected].

Museo Casa Giovanni Boccaccio, Certaldo Alto (FI)

Il Museo Casa Boccaccio celebra le Giornate delle Case Museo dei Personaggi Illustri Italiani con un evento speciale il 5 aprile 2025. I visitatori potranno partecipare a una visita guidata gratuita alla casa di Giovanni Boccaccio, impreziosita dalla lettura teatrale del Decameron, dedicata alla figura femminile. La lettura sarà curata dalla compagnia Oranona Teatro, nel contesto del 650° anniversario della morte di Boccaccio. La casa museo sarà aperta gratuitamente al pubblico anche il 6 aprile. Numero di telefono: 0571661219. Email: [email protected].

Villa Brandi a Vignano, Siena

Villa Brandi offre visite accompagnate gratuite il 5 aprile con tre turni disponibili: 9:00, 10:30 e 12:00. Durante la visita si potranno conoscere la vita della famiglia Brandi e il rapporto tra Cesare Brandi, Siena e il suo circolo di amici artisti e intellettuali. Prenotazione obbligatoria. Numero di telefono: 0577 41246. Email: [email protected].

Casa Museo Bruschi, Arezzo

Domenica 6 aprile, i visitatori avranno l’opportunità di esplorare gratuitamente la Casa Museo Ivan Bruschi, nel contesto della Fiera dell’Antiquariato di Arezzo, creata dallo stesso Bruschi. Numero di telefono: 0575354126 – 3382283566. Email: [email protected]. Casa Buonarroti, Firenze

Solo durante le Giornate delle Case della Memoria è possibile visitare gratuitamente il museo con una visita guidata. Numero di telefono: 055 241752-241698 (dal lunedì alla domenica, ore 10:00 - 16:30). Email: [email protected].

Museo Casa Natale Michelangelo Buonarroti, Caprese Michelangelo (AR)

Il museo offre una visita guidata gratuita, permettendo di scoprire la casa natale del celebre artista. Numero di telefono: 0575 793776. Email: [email protected].

Casa Natale Giosuè Carducci, Pietrasanta (LU)

In occasione delle Giornate delle Case della Memoria, la Casa Natale Giosuè Carducci propone l’evento "Book&Cook," che unisce libri e gastronomia. Alle 11:00, Marco Capaccioli e Adriano Rigoli presenteranno il libro "A Tavola con i Grandi," seguito da una degustazione dei cibi preferiti dal poeta. Nel pomeriggio sarà possibile visitare la casa museo con un turno di visita ogni ora. Numero di telefono: 0584 795500. Email: [email protected]. Museo Casa Carducci - Castagneto Carducci (LI)

Ingresso 5 euro con audioguida inclusa. Gratuito per i bambini sotto i 12 anni. Telefono: 0565 881240 Email: [email protected]

Museo "Casa Carducci" di Santa Maria a Monte (PI)

La casa museo organizza una visita guidata gratuita, permettendo ai partecipanti di esplorare la mostra permanente "Tenero Gigante," dedicata alla vita del poeta e all’Archivio Storico Comunale, dove si trovano lettere del padre di Giosuè Carducci. I partecipanti riceveranno una stampa come omaggio. Numero di telefono: 3333495168. Email: [email protected].

Museo Enrico Caruso, Lastra a Signa (FI)

Per le Giornate delle Case della Memoria il 5 e il 6 aprile, i visitatori che si registrano sul sito delle Case della Memoria potranno accedere gratuitamente al museo, usufruendo anche di audioguide. Numero di telefono: 0558721783. Email: [email protected].

Casa Museo Francesco Datini, Prato

Attraverso cartelloni con QR code, è possibile seguire un percorso uditivo con una selezione di lettere recitate di Francesco e Margherita Datini. La visita è gratuita. Email: [email protected]. Casa natale di Leonardo da Vinci, Vinci (FI)

Durante le Giornate delle Case della Memoria, sarà possibile partecipare a visite accompagnate in lingua italiana sabato 5 aprile alle ore 16.00 e domenica 6 aprile alle ore 11.30 e 16.00. Queste visite introdurranno i partecipanti al percorso della casa natale del grande artista, proponendo un'esperienza unica. Numero di telefono: 0571933285. Email: [email protected].

Villa Tinti Fabiani - Casa della Memoria Garibaldi, Castelfiorentino (FI)

L'accesso alla villa prevede una visita guidata inclusa nel biglietto di ingresso. Ogni turno di visita, della durata di circa 40 minuti, sarà riservato a gruppi di massimo 15 persone, accompagnati da una guida attraverso l'intero percorso della villa. Numero di telefono: 3334779163. Email: [email protected].

Casa Guidi, Firenze

Casa Guidi sarà aperta al pubblico lunedì 7 aprile dalle 15:00 alle 18:00. L'ingresso sarà gratuito, con offerte gradite, e il personale sarà a disposizione per fornire informazioni. Non è richiesta prenotazione. Numero di telefono: 3476968528. Email: [email protected].

Casa Museo Ugo Guidi, Forte dei Marmi (LU)

Domenica 6 aprile, alle ore 17, si terrà il vernissage della mostra “Confini Stregati” di Paolo Pratali e Mariella Menichini, parte del progetto "Ufodementalart" che include esposizioni in diverse località toscane. L’evento offrirà anche un’anteprima di video firmati da autori di fama internazionale. La visita e l’evento saranno gratuiti. Numero di telefono: 3483020538. Email: [email protected].

Casa Museo di Franco e Lidia Luciani, Firenze

Alla fine della visita, i partecipanti riceveranno un piccolo omaggio in ricordo della casa. Numero di telefono: 3471982986. Email: [email protected].

Casa Fosco Maraini, Molazzana (LU)

La casa natale di Fosco Maraini sarà aperta esclusivamente sabato 5 aprile, dalle 10:00 alle 14:00, per una visita gratuita. Numero di telefono: 0583760151. Email: [email protected].

Casa Studio Quinto Martini, Carmignano (PO)

La Casa Studio di Quinto Martini e il vicino Parco Museo Quinto Martini, parte del Museo Diffuso, saranno disponibili gratuitamente per visite accompagnate. Numero di telefono: 338 6335362 (dal mercoledì al venerdì, dalle 10:00 alle 17:00). Email: [email protected].

Villa di Papiano (Laura Towne Merrick) – Lamporecchio (PT)

Visita guidata tenuta dai proprietari; ingresso 5 euro. Telefono: 3205304070

Fondazione Montanelli Bassi, Fucecchio (FI)

Le collezioni della Fondazione Montanelli Bassi saranno accessibili attraverso visite guidate gratuite, suddivise in fasce orarie. I visitatori potranno esplorare sezioni che includono cimeli, premi, dipinti e documenti storici. Prenotazione obbligatoria. Numero di telefono: 3281289087. Email: [email protected]. Casa Museo Giovanni Pascoli, Barga (LU)

La Casa Museo Giovanni Pascoli offre ai visitatori la possibilità di partecipare a visite guidate che includono il museo e il giardino della dimora. L’ingresso è unico e gratuito, rendendo la visita un’occasione imperdibile per scoprire la vita e il mondo poetico di Pascoli. Numero di telefono: 0583724791. Email: [email protected].

Case Museo della Collezione Carlo Pepi, Crespina Lorenzana (PI)

La celebre collezione di Carlo Pepi, con oltre 15.000 opere d’arte contemporanea, è visitabile gratuitamente e suddivisa in due ville storiche. Durante il percorso itinerante dalla prima dimora in Piazza C. Battisti 9 alla seconda, in Via I Gioielli 13, i partecipanti assisteranno a vere e proprie lezioni d’arte condotte da Pepi stesso. Inoltre, saranno disponibili omaggi legati alla collezione. Numero di telefono: 3355283547. Email: [email protected].

Casa del Pontormo, Empoli (FI)

Sabato 5 e domenica 6 aprile, la Casa del Pontormo sarà aperta gratuitamente dalle 15:00 alle 18:00. Gli eventi includono una conversazione con Antonio Natali sabato alle 16:30, e un laboratorio per famiglie domenica alle 16:30, entrambi gratuiti su prenotazione. Le attività permettono di esplorare la vita e l’arte del Pontormo attraverso approfondimenti e laboratori interattivi. Numero di telefono: 0571757067. Email: [email protected]. Villa Pozzolini di Bivigliano, Vaglia (FI)

La visita alla Villa Pozzolini offre un viaggio nella storia delle sorelle Gesualda, Cesira e Antonietta Pozzolini, figure patriottiche e intellettuali del Risorgimento. L’esperienza gratuita, guidata dagli attuali proprietari, permette di scoprire il loro impegno per l’istruzione popolare e rurale, con particolare attenzione all’educazione femminile. Numero di telefono: 3351368989. Email: [email protected].

Fondazione Spadolini Nuova Antologia, Firenze

I visitatori possono accedere gratuitamente alla Fondazione per una visita guidata, durante la quale il personale accompagnerà alla scoperta delle sezioni che includono documenti, premi, cimeli e dipinti legati alla figura di Spadolini. Numero di telefono: 0552336071. Email: [email protected]. Casa Museo Leonetto Tintori, Prato

La Casa Museo Leonetto Tintori permette di visitare la casa e il parco circostante, arredati con opere d’arte che vanno dal Cinquecento fino all’età contemporanea. Alla fine della visita, i partecipanti possono assistere a una dimostrazione pratica sulla tecnica dell'affresco, durata circa 20 minuti. La visita, che include questa dimostrazione, è gratuita per i ragazzi sotto i 12 anni e per i portatori di handicap. Numero di telefono: 3478293472. Email: [email protected].

Stanzette di Mario Tobino, Lucca

Le due stanzette di Mario Tobino, psichiatra, poeta e scrittore, aprono al pubblico per una visita guidata che esplora la sua vita, il lavoro presso l’Ospedale Psichiatrico di Maggiano e i suoi celebri romanzi. L’ingresso è gratuito, con la possibilità di lasciare un’oblazione volontaria. Numero di telefono: 0583 327243. Email: [email protected].

Casa e Museo Venturino Venturi, Loro Ciuffenna (AR)

La visita alla Casa Museo Venturino Venturi sarà gratuita per la giornata di sabato 5 aprile, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Prenotazione obbligatoria per la visita guidata mattutina di sabato. Numero di telefono: 3917473597 (Whatsapp). Email: [email protected].

Villa Museo Giacomo Puccini, Viareggio (LU)

Il biglietto di ingresso include una visita guidata al piano terra della villa ogni 40 minuti. Al primo piano, invece, la visita sarà libera. Il costo varia da 7 a 12 euro, con riduzioni per i bambini dai 7 ai 13 anni. Numero di telefono: 0584341445. Email: [email protected]. Puccini Museum Casa natale, Lucca

Il Puccini Museum offre un’esperienza arricchita da un’applicazione multimediale su tablet, che guida i visitatori attraverso il percorso museale con audio, immagini, contenuti interattivi e una timeline della vita di Giacomo Puccini. La visita è gratuita per bambini sotto i sei anni, mentre per altri partecipanti sono previsti biglietti ridotti a 5 o 7 euro. Numero di telefono: 0583 1900379. Email: [email protected].

Cimitero degli Inglesi, Firenze

Il Cimitero degli Inglesi sarà aperto straordinariamente il 5 aprile con ingresso gratuito. Ai visitatori verrà fornito un depliant in omaggio, e sarà disponibile una visita guidata per approfondire la storia di questo luogo unico. Numero di telefono: 3477863000. Email: [email protected].

Cimitero Evangelico agli Allori, Firenze

Il Cimitero Evangelico agli Allori apre al pubblico solo sabato 5 aprile con una visita guidata gratuita alle ore 10:30. I partecipanti riceveranno un depliant in omaggio. La visita è riservata a un massimo di 25 persone. Numero di telefono: 0552320064. Email: [email protected].

Museo dell’Amore, Vaiano (PO)

Il Museo dell’Amore sarà accessibile gratuitamente per le Giornate delle Case della Memoria. I visitatori potranno godere di un’esperienza unica, completamente gratuita. Numero di telefono: 3494491761. Email: [email protected].

Museo Casa De Gasperi - Pieve Tesino (TN) Ingresso gratuito. Il 6 aprile dalle 16 alle 17 sarà possibile partecipare a una visita guidata gratuita. Telefono: 0461314247 - 344 2777594. Email: [email protected]

Biblioteca Comunale Augusta in collaborazione con l’Archivio di Stato di Perugia – Perugia Ingresso gratuito su prenotazione. Il 5 aprile alle ore 10.30 si terrà una visita guidata alla mostra libraria e documentaria "Di prosa e di poesia. Petrarca e Boccaccio", dedicata ai centenari della morte dei due grandi autori. Telefono: 075-5772502. Email: [email protected]

Palazzo degli Oddi Marini Clarelli - Perugia Ingresso gratuito con visita guidata attraverso il Salone d’ingresso, l’Appartamento della Signora e l’Appartamento Buono. Telefono: 0755738105. Email: [email protected]

Museo Gypsotheca Antonio Canova, Possagno (TV)

Domenica 6 aprile, alle ore 11:30, il Museo Gypsotheca Antonio Canova propone una visita guidata straordinaria che permetterà di scoprire le storie della casa natale di Antonio Canova, inclusi i suoi oggetti personali, dipinti, incisioni, disegni, strumenti da lavoro e alcuni abiti dell’artista. Saranno visitabili anche la stanza in cui nacque Canova e lo studio noto come la Torretta. La visita guidata, della durata di 50 minuti, è gratuita ma richiede l’acquisto del biglietto d’ingresso. Prenotazione obbligatoria. Numero di telefono: 0423544323. Email: [email protected].

Casa Museo Giacomo Matteotti, Fratta Polesine (RO)

Sabato 5 aprile 2025, la Casa Museo Giacomo Matteotti ospita la presentazione del libro L'oppositore. Matteotti contro il fascismo di Mirko Grasso. L’ingresso è gratuito per alcune categorie, tra cui bambini sotto i 6 anni, giornalisti, diversamente abili con accompagnatori, guide turistiche con gruppi, residenti a Fratta Polesine e docenti che accompagnano studenti. Sono inoltre previste riduzioni per soci FAI e TCI, under 18, scolaresche, gruppi di oltre 25 visitatori e over 65. Numero di telefono: 3663240619. Email: [email protected].

Palazzo Minucci De Carlo, Vittorio Veneto (TV)

Domenica 6 aprile, alle ore 17, Palazzo Minucci De Carlo ospita il concerto "La musica raccontata. Gravi pene in amor," con musiche rinascimentali di Jacques Arcadelt, Cipriano de Rore e Costanzo Festa. Il biglietto intero è di 6 euro, con una tariffa ridotta di 4 euro per alcune categorie, come scolaresche, gruppi, minori di 16 anni e over 65. Numero di telefono: +39 340 8755953. Email: [email protected].

Museo Civico di Asolo - Una casa per Eleonora, Asolo (TV) Il Museo Civico propone due eventi per le Giornate delle Case della Memoria. Sabato 5 aprile, alle ore 16, si terrà un incontro tematico dal titolo "Accessori per una Regina: i gioielli nel cassetto e nei ritratti di Caterina Cornaro," a cura di Maria Rosa Franzin. Domenica 6 aprile, sempre alle 16, sarà possibile partecipare a una visita guidata che esplora le case della memoria nel museo, dedicate a Eleonora Duse, Freya Stark e Caterina Cornaro. Entrambe le attività hanno un costo di 8 euro, comprensivo del biglietto d’ingresso al museo. Numero di telefono: 0423 952313. Email: [email protected].

Casa Museo G. B. Cima da Conegliano, Conegliano (TV)

Domenica mattina, la Casa Museo G. B. Cima da Conegliano organizza due visite guidate gratuite, permettendo ai visitatori di esplorare questa storica dimora con il supporto di una guida esperta. Numero di telefono: 3357427869. Email: [email protected].

Casa sul Piave Goffredo Parise, Salgareda (TV)

La Casa sul Piave Goffredo Parise sarà aperta per visite gratuite, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire la storia e l’atmosfera di questa dimora letteraria. Numero di telefono: 3483235822. Email: [email protected].

Casa Natale Padre Marino Rigon s.x., Villaverla (VI)

Questa casa natale accoglie i visitatori con attività gratuite che includono la visione del docufilm Professione Missionario, la lettura di poesie e l'esposizione permanente di Nokshi Kantha, preziose coltri ricamate bengalesi. I partecipanti avranno la possibilità di acquistare oggetti d’artigianato con offerta libera e saranno accompagnati da una guida per scoprire le stanze della casa e la vita del missionario. Numero di telefono: 3356886537. Email: [email protected].

Museo Casa Natale San Pio X, Riese Pio X (TV)

Il Museo Casa Natale San Pio X propone visite gratuite ai suoi spazi, omaggiando i visitatori con un volume foto-biografico intitolato Pio X un Papa Veneto. Numero di telefono: 3533205871. Email: [email protected].

Casa Museo Goffredo Parise, Ponte di Piave (TV)

I visitatori potranno godere di un’esperienza gratuita presso la Casa Museo Goffredo Parise, completa di omaggi e riduzioni. Numero di telefono: 0422858948. Email: [email protected].